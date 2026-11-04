NAD представила CD-проигрыватель C 569 с чипом ESS Sabre
Канадский бренд аудиотехники NAD анонсировал проигрыватель компакт-дисков C 569. Новинка позиционируется в линейке производителя между базовой моделью C 538 и флагманским аппаратом C 589.
Внутри устройства установлен сервоуправляемый привод NXP с классическим выдвижным лотком. За цифро-аналоговое преобразование отвечает чип ESS Sabre ES9039Q2M, работающий в связке с временным фильтром QRONO d2a от MQA Labs и фирменной технологией Dynamic Digital Headroom, предотвращающей межсэмпловый клиппинг. На передней панели расположен 3,7-дюймовый цветной ЖК-дисплей для отображения метаданных и информации CD-Text.
Проигрыватель поддерживает декодирование MQA-CD и бесшовное воспроизведение треков. Для подключения к внешнему ЦАП на задней панели предусмотрены коаксиальный и оптический цифровые выходы. Модель NAD C 569 поступит в продажу в середине декабря по цене 949 евро.
Источник: fairaudio
0 комментариев
Добавить комментарий