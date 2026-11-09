Линейка виниловых проигрывателей Pro-Ject Debut пополнилась моделью The Original

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Австрийский производитель аудиотехники Pro-Ject представил новый проигрыватель виниловых дисков Debut Carbon The Original, пополнивший линейку моделей начального и среднего уровня Debut. Новинка позиционируется как более доступная альтернатива флагманской модели Debut Reference 10 в фирменной серии.

Конструкция проигрывателя включает 8,6-дюймовый тонарм из углеродного волокна, на котором предустановлен звукосниматель типа MM (Moving Magnet) модели Pick it S2. Для повышения точности считывания дорожки и снижения резонансов инженеры оснастили тонарм противовесом с демпфированием из термопластичного эластомера (TPE), а также адаптивным механизмом антискейтинга.

Устройство поддерживает воспроизведение пластинок на скоростях 33 1/3 и 45 оборотов в минуту. За стабильность вращения опорного диска отвечает синхронный двигатель переменного тока. Точная розничная стоимость и дата начала поставок Pro-Ject Debut Carbon The Original в предоставленном анонсе не уточняются.

Источник: whathifi