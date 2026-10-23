Компания Nothing планирует анонсировать модель наушников Ear 3 Pro
Компания Nothing готовится расширить свою линейку наушников, выпустив модификацию Pro. Ожидается, что модель наушников Nothing Ear (3) Pro появится в продаже в ближайшее время и будет отличаться рядом значительных улучшений по сравнению с базовой версией, Nothing Ear (3).
Недавно один из сотрудников компании поделился в сети изображением покемона Кингдра, относящегося к водному типу. Само по себе это событие могло бы остаться незамеченным, поскольку Nothing уже использовала различные имена покемонов в качестве внутренних обозначений для своих продуктов. Однако до недавнего времени отсутствовала четкая закономерность, позволяющая связать определенный тип покемона с конкретной категорией устройств. Тем не менее обсуждение на Reddit, начавшееся два месяца назад, пролило свет на эту загадку.
Предполагается, что Kingdra является кодовым названием для наушников Nothing Ear (3) Pro. Пользователь Reddit под ником Link_2011A обнаружил страницу поддержки для Nothing Ear (3) Pro, а также получил доступ к некоторым внутренним данным устройства. Хотя страница поддержки была оперативно удалена, пользователю удалось выявить связь между кодовым названием «Kingdra» и этими наушниками.
Если эти предположения верны, то Nothing Ear (3) Pro станут первыми наушниками «профессионального» уровня от компании, составив конкуренцию таким моделям, как AirPods Pro 3 и Galaxy Buds 4 Pro. Детали спецификаций наушников пока не раскрыты.
Источник: notebookcheck
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