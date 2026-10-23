Компания Nothing готовится расширить свою линейку наушников, выпустив модификацию Pro. Ожидается, что модель наушников Nothing Ear (3) Pro появится в продаже в ближайшее время и будет отличаться рядом значительных улучшений по сравнению с базовой версией, Nothing Ear (3).

Недавно один из сотрудников компании поделился в сети изображением покемона Кингдра, относящегося к водному типу. Само по себе это событие могло бы остаться незамеченным, поскольку Nothing уже использовала различные имена покемонов в качестве внутренних обозначений для своих продуктов. Однако до недавнего времени отсутствовала четкая закономерность, позволяющая связать определенный тип покемона с конкретной категорией устройств. Тем не менее обсуждение на Reddit, начавшееся два месяца назад, пролило свет на эту загадку.

Тизерное изображение от Nothing наушников Ear (3) Pro Автор: Nothing Источник: nothing.community

Предполагается, что Kingdra является кодовым названием для наушников Nothing Ear (3) Pro. Пользователь Reddit под ником Link_2011A обнаружил страницу поддержки для Nothing Ear (3) Pro, а также получил доступ к некоторым внутренним данным устройства. Хотя страница поддержки была оперативно удалена, пользователю удалось выявить связь между кодовым названием «Kingdra» и этими наушниками.

Если эти предположения верны, то Nothing Ear (3) Pro станут первыми наушниками «профессионального» уровня от компании, составив конкуренцию таким моделям, как AirPods Pro 3 и Galaxy Buds 4 Pro. Детали спецификаций наушников пока не раскрыты.

Источник: notebookcheck