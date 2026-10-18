Компания Colorful выпустила ретро-колонку BWV

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На этой неделе Colorful пополнила ассортимент акустикой BWV в ретро-стиле с максимальной суммарной мощностью 35 Вт. На JD.com цена сейчас 439 юаней, а к распродаже Double Eleven она снизится до 399 юаней; покупатели, оставившие отзыв о товаре, дополнительно получат 1000 JD Beans.

Автор: Colorful Источник: www.ithome.com

Имя модели — отсылка к Иоганну Себастьяну Баху: BWV расшифровывается как Bach-Werke-Verzeichnis, «каталог произведений Баха». В компании объясняют, что название подчёркивает задачу передавать музыку в исходном виде, чтобы вокальные, струнные и классические партии звучали так же детально, как в рукописях композитора.

Акустика построена по двухполосной схеме: 3,5-дюймовый среднечастотный динамик плюс 30-мм твитер с шёлковым куполом, а за обработку сигнала отвечают интеллектуальная DSP-система и отдельный цифровой аудиопроцессор. По описанию производителя, высокочастотник выделяет высокие частоты и прорисовывает детали струнных, а среднечастотник с большой вибрирующей площадкой углубляет бас, обеспечивая насыщенные и плотные удары без «пустого» звучания пластиковых корпусов.

Корпус собран из плотной натуральной древесины, использующей акустические свойства дерева для снижения резонансных искажений. Поверх деревянного каркаса натянута качественная кожа: она сглаживает углы, приятна на ощупь и противостоит царапинам и потёртостям. Фронтальную панель закрывает акустически рассчитанная плетёная сетка, которая не пропускает пыль и защищает динамики. В плане подключений доступны Bluetooth 5.3, проводной AUX, чтение файлов с USB-носителей и карт TF — колонка способна играть автономно без сети. Встроенная батарея рассчитана на 13 часов прослушивания при 50% громкости в домашних условиях.

Источник: IThome

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Автор pro_gadget   Рейтинг +117.90
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