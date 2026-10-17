Интегрировать сабвуфер теперь проще: представлен усилитель мощности Aiyima B07 PRO

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Китайский бренд доступной домашней аудиотехники Aiyima представил Pro версию своего усилителя мощности для систем 2.1. В аппаратной части B07 PRO использована пара микросхем усилителя класса D ТРА3255 (выходная мощность 200 Вт x 3 на нагрузку 4 Ом при КНИ 1%), регулировка уровня громкости чипом NJW1194 и Bluetooth SoC QCC3040 с кодеком aptX HD. Среди интерфейсов есть HMDI для ТВ, пара линейных входов, балансный вход сигнала TRS, выход на активный сабвуфер и триггер 12 В.

Автор: Aiyima Источник: www.aiyima.com

Габариты полностью алюминиевого корпуса 347х203х102 мм, масса 1210 г. С передней панели регулируются: громкость, тембры, уровень для сабвуфера, срез HPF/LPF в диапазоне 30-200 Гц. Выходы на пассивную акустику и пассивный сабвуфер с позолоченными терминалами.

Стоимость B07 PRO на официальном сайте бренда составляет 259.99 долларов США, в комплекте поставляется сетевой блок питания 48 В 5 А и поворотная BT антенна, пульт ДУ не предусмотрен.

Автор: Aiyima Источник: www.aiyima.com

Источник: Сайт производителя

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Для связи bdos@rambler.ru
? 0 1511 2
Автор bdos Рейтинг +12932.00
Блог Аудио и звук 1190 6632 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

2 комментария

Максим Никольский
Выходная мощность 3х200Вт, а блок питания 48В на 5А… Имеем 3х80Вт, а по факту 3х60
bdos
Возможности TPA 3255 давно понятны, вот например обзор https://www.ixbt.com/live/digs/popadanie-v-top-obzor-platy-usilitelya-moschnosti-wondom-bdm8-a-na-tpa3255.html

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Аккумуляторы из вторсырья превзошли новые заводские батареи: как модернизация катода и графита увеличила их ресурс в два раза

Литий-ионные аккумуляторы окружают нас повсюду: они питают смартфоны, ноутбуки, электроинструменты, системы хранения энергии и электромобили. У всех этих батарей есть общая проблема — со...

7300 лет назад супервулкан засыпал Японию пеплом. Почему одни племена вымерли, а другие пережили демографический скачок

Около 7300 лет назад в Восточно-Китайском море, всего в тридцати километрах к югу от японского острова Кюсю, проснулся подводный вулкан Кикай. Это извержение получило в науке двойное имя...

Лось способен нырять за кормом на несколько метров: зачем сухопутному гиганту подводная жизнь

Лось кажется животным, которому вода нужна разве что для питья и спасения от жары. Высокие ноги, тяжёлое тело, огромная голова — всё в нём будто рассчитано на болота и лесные просеки, но...

Ракетная Tesla полетела, а также развитие ситуации с датацентрами в РФ: главное за неделю

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: ЦОДы Судного дня в России, Генпрокуратура отступилась от Freedom Holding, Нобелевка по экономике...

Обзор контроллера XPpen Pilot Pro: как им манипулировать?

Я думал что он поможет мне быстрее работать в Lightroom, но чуда не случилось. Инструмент удобный, но полностью заменить клавиатуру не получится. Да этого никто и не обещал. Хотя некоторые удобства...