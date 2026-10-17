Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Китайский бренд доступной домашней аудиотехники Aiyima представил Pro версию своего усилителя мощности для систем 2.1. В аппаратной части B07 PRO использована пара микросхем усилителя класса D ТРА3255 (выходная мощность 200 Вт x 3 на нагрузку 4 Ом при КНИ 1%), регулировка уровня громкости чипом NJW1194 и Bluetooth SoC QCC3040 с кодеком aptX HD. Среди интерфейсов есть HMDI для ТВ, пара линейных входов, балансный вход сигнала TRS, выход на активный сабвуфер и триггер 12 В.

Габариты полностью алюминиевого корпуса 347х203х102 мм, масса 1210 г. С передней панели регулируются: громкость, тембры, уровень для сабвуфера, срез HPF/LPF в диапазоне 30-200 Гц. Выходы на пассивную акустику и пассивный сабвуфер с позолоченными терминалами.

Стоимость B07 PRO на официальном сайте бренда составляет 259.99 долларов США, в комплекте поставляется сетевой блок питания 48 В 5 А и поворотная BT антенна, пульт ДУ не предусмотрен.

Источник: Сайт производителя