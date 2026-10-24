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Портативный CD-плеер FiiO DM15 R2R умеет копировать музыку с компакт-дисков на USB-накопитель прямо во время прослушивания. Устройство сохраняет дорожки в формате WAV, позволяя переносить физическую музыкальную коллекцию в цифровую библиотеку без отдельного компьютера. При этом для копирования требуется внешнее питание, а накопитель должен использовать файловую систему FAT32.

DM15 R2R оснащён цифро-аналоговым преобразователем R2R с 24-битной архитектурой и 192 прецизионными резисторами. Помимо воспроизведения компакт-дисков, он может работать как USB ЦАП и Bluetooth-передатчик. Для проводных наушников предусмотрены разъёмы 3,5 и 4,4 мм, включая балансный выход. Устройство также поддерживает цифровой вывод звука через оптический и коаксиальный интерфейсы.

Для копирования подходит USB-накопитель объёмом до 32 ГБ, отформатированный в FAT32. Перенос музыки выполняется самим плеером, без участия компьютера, но Enhanced CD с дополнительными данными копировать нельзя. При этом прослушивание и запись могут идти одновременно.

Корпус устройства размером 144 x 137 x 25,5 мм весит около 472 г. Встроенный аккумулятор ёмкостью 4700 мА·ч обеспечивает до семи часов работы. Помимо дискового проигрывателя, DM15 R2R может использоваться как внешний ЦАП для компьютера и передавать звук на беспроводные наушники или акустику по Bluetooth 5.4.

Источник: fiio