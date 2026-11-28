Новый ЦАП Eversolo DAC-R8 получил необычную для своей ценовой категории архитектуру: производитель применил резисторную R2R-схему не только для преобразования цифрового звука в аналоговый, но и для регулировки громкости. Устройство рассчитано на воспроизведение PCM с параметрами до 32 бит / 768 кГц и DSD512. Стоимость, указанная немецким изданием fairaudio, составляет 1280 евро.

В основе DAC-R8 лежит собственная разработка Eversolo под названием OriginR2R. Она использует сегментированную резисторную матрицу с 5-битной секцией грубой настройки и 20-битной секцией точной обработки. Работой схемы управляет FPGA. Для PCM предусмотрено преобразование через эту матрицу, а DSD обрабатывается по отдельному однобитному пути без предварительного перевода в PCM. Дополнительно производитель установил термостатированный кварцевый генератор OCXO на 10 МГц и линейный блок питания.

Второй R2R-контур отвечает за аналоговую регулировку громкости. Уровень сигнала меняется с помощью прецизионных резисторов и релейной коммутации. Такой подход позволяет избежать цифрового ослабления сигнала и связанных с ним потерь эффективного разрешения, а также уменьшить вероятность разбаланса каналов, характерного для обычных потенциометров. Поэтому DAC-R8 может работать не только как самостоятельный цифро-аналоговый преобразователь, но и как предварительный усилитель для активной акустики или внешнего усилителя мощности.

Устройство оснащено 5,2-дюймовым сенсорным экраном, выходом для наушников 6,35 мм и входами USB-B, I²S, AES/EBU, коаксиальным и оптическим интерфейсами, а также HDMI ARC/eARC. Поддерживаются режимы NOS, передискретизация 2x, 4x и 8x и комбинированный режим BEST. Через браузерный интерфейс при подключении к компьютеру доступны эквалайзер, цифровые фильтры, настройка динамики и задержки отдельно для левого и правого каналов.

Источник: fairaudio