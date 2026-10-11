Edifier представила компактный игровой саундбар Hecate G2000 Bar

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Компания Edifier представила компактный игровой саундбар Hecate G2000 Bar, предназначенный для размещения под монитором. Новинка поступит в продажу на китайской площадке JD.com 16 октября по специальной стартовой цене 349 юаней, после чего розничная стоимость устройства составит 387 юаней.

Акустическая система получила наклоненный под углом пять градусов корпус для направленного звучания и настраиваемую RGB-подсветку с 12 режимами работы. За звук отвечают два 56-миллиметровых широкополосных динамика и пара пассивных излучателей суммарной номинальной мощностью 6 Вт. Модель поддерживает виртуальное объемное звучание THX 7.1.4, а также содержит шесть предустановленных аудиорежимов под различные жанры игр.

Автор: Edifier Источник: www.gizmochina.com

Для связи с партнерами по команде предусмотрен съемный микрофон с системой интеллектуального шумоподавления и подавления эха, предотвращающий появление обратной связи от динамиков. Устройство подключается через USB или по беспроводному протоколу Bluetooth 6.0, а питание подается через внешний адаптер постоянного тока.

Источник: gizmochina

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Автор Johan_Scarlettson Рейтинг +315.10
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