CMF выпустила портативные колонки Speaker S и Speaker M

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| Новость | Аудио и звук

Бренд CMF выпустил портативные Bluetooth-колонки Speaker S и Speaker M. Компактная версия Speaker S предназначена для использования в поездках и на открытом воздухе, а более крупная Speaker M рассчитана на помещения и домашнее прослушивание. Оба устройства получили пыле- и водонепроницаемый корпус по стандарту IP68.

Младшая модель Speaker S оснащена 45-миллиметровым динамиком с двумя пассивными излучателями мощностью 10 Вт RMS. Старшая CMF Speaker M получила двухполосную систему из 25-ваттного низкочастотного излучателя и 10-ваттного твитера общей мощностью 35 Вт RMS. Оба устройства поддерживают адаптивную настройку звука, технологию UltraBass и управление эквалайзером через приложение Nothing X.

Автор: CMF Источник: nothing.tech
Автор: CMF Источник: nothing.tech

Новинки оснащены модулем Bluetooth 6.0, технологиями NFC, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair и функцией одновременного подключения к двум устройствам. Заявленное время работы достигает 18 часов, а 10 минут зарядки обеспечивают дополнительный час воспроизведения. Продажи стартовали по цене $59 за CMF Speaker S и $109 за CMF Speaker M.

Источник: itzor

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Автор Johan_Scarlettson Рейтинг +317.10
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