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CMF by Nothing готовит две портативные Bluetooth-колонки — Speaker S и Speaker M. Их существование подтверждают заявки на сертификацию FCC с номерами моделей E494 и E495, а характеристики и изображения уже появились в розничных карточках.

Старшая Speaker M рассчитана на выходную мощность 12 Вт. В ней установлены два драйвера с функцией усиления баса, а корпус выполнен в форме, напоминающей упаковку молока.

Колонка поддерживает Bluetooth 5.4, заряжается через USB-C и защищена от брызг по стандарту IP54. Производитель указывает до 18 часов автономной работы. Для переноски предусмотрена ручка, а громкость регулируется оранжевой физической кнопкой.

Младшая Speaker S также работает по Bluetooth 5.4 и заряжается через USB-C. В ней установлены аккумулятор на 2500 мА·ч, драйвер диаметром 40 мм и пассивный излучатель для низких частот.

Масса Speaker S составляет 580 г. Заявленная автономность совпадает со старшей моделью — до 18 часов воспроизведения.

По данным Droid Life, CMF может представить обе колонки 12 октября 2026 года. Цена, полный список регионов продаж и точные даты доступности пока не объявлены.

Источник: IT Home