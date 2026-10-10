CMF by Nothing выпустит две колонки с дизайном в виде молочной упаковки

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CMF by Nothing готовит две портативные Bluetooth-колонки — Speaker S и Speaker M. Их существование подтверждают заявки на сертификацию FCC с номерами моделей E494 и E495, а характеристики и изображения уже появились в розничных карточках.

Старшая Speaker M рассчитана на выходную мощность 12 Вт. В ней установлены два драйвера с функцией усиления баса, а корпус выполнен в форме, напоминающей упаковку молока.

Автор: CMF by Nothing Источник: www.ithome.com

Колонка поддерживает Bluetooth 5.4, заряжается через USB-C и защищена от брызг по стандарту IP54. Производитель указывает до 18 часов автономной работы. Для переноски предусмотрена ручка, а громкость регулируется оранжевой физической кнопкой.

Младшая Speaker S также работает по Bluetooth 5.4 и заряжается через USB-C. В ней установлены аккумулятор на 2500 мА·ч, драйвер диаметром 40 мм и пассивный излучатель для низких частот.

Автор: CMF by Nothing Источник: www.ithome.com
Автор: CMF by Nothing Источник: www.ithome.com

Масса Speaker S составляет 580 г. Заявленная автономность совпадает со старшей моделью — до 18 часов воспроизведения.

По данным Droid Life, CMF может представить обе колонки 12 октября 2026 года. Цена, полный список регионов продаж и точные даты доступности пока не объявлены.

Источник: IT Home

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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