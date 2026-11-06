Audiolab выпустила CD-транспорт 6000CDT MKII с новым приводом

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Компания Audiolab представила обновленный CD-транспорт 6000CDT MKII. Внешне устройство не изменилось по сравнению с моделью 2018 года, но получило переработанный дисковый механизм и новую систему питания. Как и прежде, новинка не имеет встроенного цифро-аналогового преобразователя и аналоговых выходов.

Автор: Audiolab Источник: www.hifipig.com

В основе транспорта лежит щелевой CD-привод, доработанный инженерами Audiolab. Производитель также пересмотрел систему сервоконтроля, отвечающую за фокусировку, трекинг и скорость вращения диска. По заявлению компании, эти изменения повысили стабильность считывания, снизили уровень рабочего шума и обеспечили более точное сопровождение даже слегка поврежденных дисков.

Блок питания получил новые схемы и трансформатор, изготовленный по индивидуальному заказу, для снижения уровня электрических помех. Для передачи цифрового сигнала на внешний ЦАП предусмотрены оптический и коаксиальный выходы S/PDIF, а точность синхронизации обеспечивает тактовый генератор на основе термокомпенсированного кварцевого резонатора.

Автор: Audiolab Источник: www.hifipig.com
Автор: Audiolab Источник: www.hifipig.com

На корпусе устройства расположен OLED-дисплей, а для интеграции в аудиосистемы предусмотрены 12-вольтовый триггерный вход и выход. Транспорт читает стандартные аудиодиски Red Book, а также диски CD-R/RW с файлами FLAC, WAV, WMA, MP3 и APE с частотой дискретизации до 96 кГц.

Продажи Audiolab 6000CDT MKII стартуют в конце ноября 2026 года. Устройство в черном или серебристом корпусе обойдется в 399 фунтов стерлингов (~$534).

Источник: HiFi PiG

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