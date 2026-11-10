Seagate представляет FireCuda Forge на базе новой платформы Alkemi

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| Новость | Хранение данных

Компания Seagate Technology Holdings plc, лидер в области хранения данных высокой плотности, представила накопитель Seagate FireCuda Forge — первую разработку Seagate с использованием интеллектуальной платформы Alkemi. Благодаря Alkemi, FireCuda Forge объединяет скорость твердотельного накопителя (SSD) и емкость жесткого диска (HDD) в одном устройстве, используя адаптивный интеллект для обеспечения геймеров и создателей контента необходимыми скоростью и объемом без лишней сложности.

Объемы данных, с которыми работают люди, растут быстро: огромные библиотеки игр, видео в формате 4K, анимация на основе искусственного интеллекта — все это требует значительных ресурсов. По прогнозам IDC, ежегодный объем генерируемых глобальных данных увеличится более чем в три раза, с 218 зетабайт в 2025 году до более чем 718 зетабайт к 2030 году. В связи с расширением цифровых библиотек потребителям необходим быстрый доступ к активному контенту и возможность хранения постоянно растущих коллекций. Технология динамического кеширования Alkemi, которая со временем улучшает производительность накопителя, анализирует использование данных в реальном времени и автоматически приоритизирует часто используемый контент с SSD пользователя, одновременно обеспечивая HDD достаточным объемом для больших библиотек. Результатом является внедрение интеллектуального уровня хранения из дата-центра на рабочий стол, динамически кеширующего данные на основе моделей активности для обеспечения быстрого и простого доступа без необходимости управления тем, где хранятся ваши файлы. Таким образом это что-то вроде предиктивного кеша.

Seagate FireCuda Forge
Seagate FireCuda Forge
Автор: techpowerup Источник: www.techpowerup.com

«В течение многих лет внешние накопители заставляли пользователей выбирать: скорость или объем. FireCuda Forge создан с идеей, что выбор делать не обязательно», — заявил Ланс Охара, вице-президент по маркетингу Edge IoT в Seagate. «Благодаря нашей новой технологии Alkemi он объединяет необходимую пользователям отзывчивость с объемом хранения, который им нужен, в одной интеллектуально управляемой системе, чтобы предоставить геймерам и создателям контента лучшее из обоих миров».

FireCuda Forge — первый продукт, реализующий опыт Alkemi, сочетая NVMe SSD пользователя с высокоемким HDD в одном корпусе для локальной обработки данных. Инженеры Seagate спроектировали FireCuda Forge так, чтобы обеспечить быстрый и бесперебойный доступ к наиболее часто используемому контенту, предлагая при этом возможность хранения большего количества важных файлов — будь то игры, потоковое видео, создание контента или управление повседневной цифровой жизнью.

Основные особенности:

  • Производительность для требовательных рабочих процессов: скорость чтения до 2500 МБ/с и скорость записи до 2000 МБ/с.
  • Выбор и расширяемость: FireCuda Forge содержит модернизируемый HDD, а пользователь выбирает и устанавливает собственный NVMe SSD, необходимый для обеспечения совместимости.
  • Широкополосная связь: USB4 поддерживает игровые и творческие рабочие процессы на совместимых системах.
  • Поддержка платформ: разработан для поддержки Windows 11 и macOS 26 и выше.

FireCuda Forge доступен с сегодняшнего дня в интернет-магазине Seagate и у авторизованных партнеров в конфигурациях объемом 8 ТБ и 20 ТБ, по цене от 699 долларов США (8 ТБ) и 899 долларов США (20 ТБ). Доступность продукта может варьироваться в зависимости от рынка.

Источник: TechPowerUp

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