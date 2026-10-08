Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Японская компания Newtech анонсировала сетевое хранилище SmartNAS2000, выполненное в корпусе высотой 1U для установки в серверную стойку. Устройство работаeт под управлением операционной системы Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup и базируется на шестиядерном процессоре AMD EPYC 4245P с архитектурой Zen 5. В базовой комплектации сервер поставляется с 8 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-5600.

Хранилище оснащено четырьмя отсеками для накопителей с интерфейсом SATA III, а за безопасность данных отвечает аппаратный RAID-контроллер с поддержкой массивов уровней 0, 1, 5, 6 и 10. Набор интерфейсов включает два сетевых порта 10GbE RJ-45, отдельный разъем 1GbE для модуля управления BMC (IPMI), видеовыход VGA, а также четыре порта USB-A различной скорости на передней и задней панелях. Глубина корпуса составляет 503 мм, а за питание компонентов отвечает встроенный блок мощностью 350 Вт.

Информацию о розничной стоимости и сроках появления модели SmartNAS2000 на мировом рынке производитель пока не раскрывает.

Источник: IT Home