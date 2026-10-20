Эксперт назвал безопасные способы хранения паролей от интернет-аккаунтов

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| Новость | Хранение данных

Хранение паролей в заметках смартфона, мессенджерах и незашифрованных файлах может привести к краже личных данных. IT-эксперт Игорь Бедеров рассказал «Газете.Ru», какие способы защиты учетных записей позволяют снизить риск взлома и почему один пароль нельзя использовать на нескольких сайтах.

По словам специалиста, главная опасность одинаковых паролей связана с утечками баз данных. Получив учетные данные от одного сервиса, злоумышленники автоматически проверяют их на других площадках, включая социальные сети, электронную почту и интернет-магазины. Такой метод взлома называется credential stuffing — автоматическая подстановка ранее украденных логинов и паролей.

Для хранения учетных данных Бедеров рекомендует использовать менеджеры паролей. Эти программы генерируют уникальные комбинации символов для каждого сайта и сохраняют их в зашифрованном хранилище. Пользователю достаточно запомнить один мастер-пароль, открывающий доступ к остальным данным.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Дополнительную защиту обеспечивает двухфакторная аутентификация (2FA). При ее использовании для входа требуется второе подтверждение. Это может быть код из SMS, специального приложения или аппаратный ключ безопасности.

Эксперт уточнил, что SMS-коды подвержены риску перехвата и мошенничества с перевыпуском SIM-карты. Более защищенным вариантом являются приложения-аутентификаторы, создающие одноразовые коды непосредственно на устройстве.

Еще один способ защиты — ключи доступа Passkeys. Технология позволяет входить в учетные записи с помощью отпечатка пальца, распознавания лица или PIN-кода устройства. При этом вместо обычного пароля используются криптографические ключи.

Для банковских аккаунтов, «Госуслуг» и рабочей почты специалист советует применять аппаратные ключи безопасности FIDO2 и заранее сохранять резервные коды восстановления доступа.

Таким образом, для защиты интернет-аккаунтов эксперт рекомендует сочетать менеджер паролей, двухфакторную аутентификацию и ключи доступа Passkeys.

Источник: gazeta

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