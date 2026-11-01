Xiaomi начала продавать массажёр, у которого вместо одной насадки сразу 16

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Xiaomi запустила продажи ранее анонсированного массажёра Mijia Multi-Head Fascia Gun 3C, у которого вместо одной насадки установлены сразу 16 шарообразных головок. По заявлению компании, такая конструкция позволяет воздействовать на большую группу мышц за один подход. Устройство в первую очередь предназначено для освобождения рук: его кладут на диван или другую поверхность и опираются на него нужной частью тела.

Предусмотрены два режима работы, с фиксированной и переменной частотой. Глубина воздействия составляет 4 мм, а заявленное усилие достигает 25 кг, но на практике оно зависит от силы нажатия пользователя. После включения массажёр запускается в том режиме и на той скорости, которые использовались в прошлый раз.

Корпус тёмно-серый, с каждого торца у него по ручке, а головки чёрные. Кнопки управления и индикаторы расположены на боковой грани.

В Китае массажёр оценили в 299 юаней (~$44).

Источник: Xiaomi / Weibo