Студент придумал виниловый проигрыватель в стиле Nothing со встроенной акустикой и прозрачными деталями

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Виниловый проигрыватель Turntable (1) получил дизайн в стилистике смартфонов Nothing: белый корпус, алюминиевые элементы, прозрачные вставки и необычная компоновка органов управления. Концепт разработал студент промышленного дизайна Сонгву Чхве (Sungwoo Choi), представивший собственное видение того, каким мог бы быть проигрыватель от Nothing.

Вместо привычного ретрооформления дизайнер использовал минималистичную конструкцию с несколькими функциональными зонами. По краю диска проходит прозрачное акриловое кольцо, а основание тонарма окружено концентрическими прозрачными элементами. Серебристые детали и открытая визуальная структура отсылают к фирменному подходу Nothing, которая сделала прозрачность одной из узнаваемых черт своей электроники.

Управление вынесено в отдельные модули на верхней панели. Предусмотрены регуляторы размера пластинки (7 и 12 дюймов) и скорости вращения (33 и 45 об/мин), а также крупная ручка громкости. Небольшой точечно-матричный дисплей имеет обозначение MUSIC-AR. В корпус также встроена акустика, поэтому концепт задуман как самостоятельная аудиосистема. На передней панели расположены кнопки запуска и остановки воспроизведения и включения питания.

Однако Turntable (1) пока существует только в виде дизайнерской концепции. Nothing не участвовала в разработке и не объявляла о планах выпускать подобное устройство. Название проекта отсылает к линейке бренда, в которую входят Phone (1) и Ear (1), а сам дизайн показывает, как фирменную эстетику компании можно перенести на аналоговую аудиотехнику.

Источник: nothing.community