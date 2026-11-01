Студент придумал виниловый проигрыватель в стиле Nothing со встроенной акустикой и прозрачными деталями

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Виниловый проигрыватель Turntable (1) получил дизайн в стилистике смартфонов Nothing: белый корпус, алюминиевые элементы, прозрачные вставки и необычная компоновка органов управления. Концепт разработал студент промышленного дизайна Сонгву Чхве (Sungwoo Choi), представивший собственное видение того, каким мог бы быть проигрыватель от Nothing.

Автор: Сонву Чой Источник: nothing.community

Вместо привычного ретрооформления дизайнер использовал минималистичную конструкцию с несколькими функциональными зонами. По краю диска проходит прозрачное акриловое кольцо, а основание тонарма окружено концентрическими прозрачными элементами. Серебристые детали и открытая визуальная структура отсылают к фирменному подходу Nothing, которая сделала прозрачность одной из узнаваемых черт своей электроники.

Управление вынесено в отдельные модули на верхней панели. Предусмотрены регуляторы размера пластинки (7 и 12 дюймов) и скорости вращения (33 и 45 об/мин), а также крупная ручка громкости. Небольшой точечно-матричный дисплей имеет обозначение MUSIC-AR. В корпус также встроена акустика, поэтому концепт задуман как самостоятельная аудиосистема. На передней панели расположены кнопки запуска и остановки воспроизведения и включения питания.

Автор: Сонву Чой Источник: nothing.community

Однако Turntable (1) пока существует только в виде дизайнерской концепции. Nothing не участвовала в разработке и не объявляла о планах выпускать подобное устройство. Название проекта отсылает к линейке бренда, в которую входят Phone (1) и Ear (1), а сам дизайн показывает, как фирменную эстетику компании можно перенести на аналоговую аудиотехнику.

Источник: nothing.community

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 600 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
Блог Аудио и звук 1190 6788 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Украли телефон — что будет с почтой, облаком и Госуслугами и как подготовиться заранее

Новая SIM-карта вернёт номер, но не вернёт ваши аккаунты. Что лежит в телефоне, о чём забывают и что настроить за один вечер, пока он ещё у вас.

Вагоны ледники: как перевозили скоропорт в поездах до появления рефрижераторов

До того как в железнодорожном транспорте появились вагоны с машинным охлаждением, единственным способом доставить скоропортящиеся продукты на большие расстояния были вагоны ледники. Это целая...

Зарядка 65 Вт с микроплаты: обзор модуля на микросхеме XPM52C

Для самодельных конструкций часто нужно добавить порт для зарядки смартфона. Быстрая зарядка гаджетов теперь обыденность. Сегодня рассмотри зарядный модуль под внешнее питание, который обеспечивает...

Велосипеды моего детства из СССР: личный опыт

Все началось с детского трехколесного велосипеда под названием «Ветерок». Это был не просто велик, а, согласно заводского наименования, ДКВ-2: «детский комбинированный велосипед». Любопытно: эту...

В 1841 году на Теннесси обрушился дождь из плоти и «крови»: почему ученые до сих пор не могут до конца объяснить эту аномалию

Сообщения о том, что с неба падают куски сырого мяса или льется вода красного цвета, встречаются в исторических документах на протяжении нескольких тысяч лет. О таких случаях писали авторы...

Новый остров появился из моря в 1963 году — учёные до сих пор наблюдают, как жизнь заселяет его с нуля

Утром 14 ноября 1963 года рыбаки к югу от Исландии заметили над морем тёмный столб дыма. Гореть там было нечему. Источник находился под водой: на глубине около 130 метров началось...