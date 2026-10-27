Tenet уточнил информацию о своих полноприводных моделях

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте бренда TENET и в профильных автомобильных СМИ, в настоящее время часть моделей TENET в России выпускаются в виде 4Х4.

Автор: Tenet Источник: tenet.ru

Полный привод доступен для следующих моделей:

  • T4L: полноприводная версия анонсирована, ожидается скорый выход на рынок, оснащается 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 лошадиных сил в паре с семиступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями, добавлены режимы «4x4», «Снег» и «Грязь».
  • T4: полноприводная версия поступила в продажу, предлагаются комплектации Active и Prime, оснащается 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 лошадиных сил.
  • T7: полноприводная версия предлагается в комплектации Prime, оснащается 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 150 лошадиных сил, стоимость составляет 3 080 000 рублей.
  • T8: полноприводная версия доступна для продажи, оснащается 2,0-литровым турбодвигателем.
  • T9: как флагманская модель, полноприводная версия также доступна, оснащается 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 245 лошадиных сил, дополнительно добавлен режим «Песок».

Вышеуказанные модели используют интеллектуальную систему полного привода Torque-on-Demand. Данная система подключает заднюю ось только при необходимости, время срабатывания составляет около 100 миллисекунд, максимальная передача крутящего момента на заднюю ось может достигать 50 процентов, что позволяет снизить расход топлива и одновременно повысить устойчивость на скользком покрытии.

Проще говоря, полный привод в настоящее время не является стандартным оснащением всей линейки, а представляет собой дополнительную опцию для повышения проходимости. При покупке рекомендуется уточнять конкретную комплектацию.

Источник: автостат

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 226 1
Автор mn-sr Рейтинг +3.80
Блог Авто и транспорт 373 12889 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

1 комментарий

r
Как показывает история на примере чери 8 про макс, наличие муфты еще не означает работающий полный привод, поэтому при покупке тенета надо не только уточнять комплектацию с полным приводом, но и уточнять: а оно вообще работает?

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Одна случайно завезённая змея почти лишила Гуам лесных птиц — а затем начала отключать острову электричество

Сегодня бурую бойгу на Гуаме трудно представить редкостью. Ночная змея прячется в лесах, садах, складах и возле домов, забирается на столбы и линии электропередачи. Но до середины XX века её...

Тяга к риску объединяет лидеров людей и шимпанзе: исследование раскрыло биологическую основу власти

В теории управления принято считать, что успешный лидер обязан принимать рискованные решения в условиях неопределенности. Однако в практической работе современных компаний и государственных...

Крупнейшая в истории симуляция воссоздала раннюю Вселенную, но не смогла объяснить аномалии «Джеймса Уэбба»

Примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва Вселенная остыла настолько, что атомные ядра смогли притянуть и удержать вокруг себя свободные электроны. До этого момента космос был заполнен...

Обзор наушников ZiiGaat x Z Thunder: шикарный бас и бешеный драйв

Все уже, наверное, привыкли, что ZiiGaat делают чуть ли не лучшие наушники в своем ценовом сегменте. Однако недорогих динамических решений я среди них пока ещё не встречал. Так вот, Thunder...

Honor Win2: два вентилятора, экран 2K 185 Гц и батарея 10 100 мАч. Что интересного и стоит ли брать?

Honor 21 октября представила в Китае игровой смартфон Honor Win2, преемника прошлогоднего Win. В нём два вентилятора, экран 2K с частотой 185 Гц, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и аккумулятор...

✦ ИИ  Иван Грозный хотел породниться с Елизаветой I. Почему английская королева не спешила соглашаться

Иван Грозный рассматривал возможность брака с Елизаветой I, но английская королева не спешила соглашаться. За дипломатическими намёками стояли торговля и политические интересы.