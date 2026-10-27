Tenet уточнил информацию о своих полноприводных моделях
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте бренда TENET и в профильных автомобильных СМИ, в настоящее время часть моделей TENET в России выпускаются в виде 4Х4.
Полный привод доступен для следующих моделей:
- T4L: полноприводная версия анонсирована, ожидается скорый выход на рынок, оснащается 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 лошадиных сил в паре с семиступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями, добавлены режимы «4x4», «Снег» и «Грязь».
- T4: полноприводная версия поступила в продажу, предлагаются комплектации Active и Prime, оснащается 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 лошадиных сил.
- T7: полноприводная версия предлагается в комплектации Prime, оснащается 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 150 лошадиных сил, стоимость составляет 3 080 000 рублей.
- T8: полноприводная версия доступна для продажи, оснащается 2,0-литровым турбодвигателем.
- T9: как флагманская модель, полноприводная версия также доступна, оснащается 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 245 лошадиных сил, дополнительно добавлен режим «Песок».
Вышеуказанные модели используют интеллектуальную систему полного привода Torque-on-Demand. Данная система подключает заднюю ось только при необходимости, время срабатывания составляет около 100 миллисекунд, максимальная передача крутящего момента на заднюю ось может достигать 50 процентов, что позволяет снизить расход топлива и одновременно повысить устойчивость на скользком покрытии.
Проще говоря, полный привод в настоящее время не является стандартным оснащением всей линейки, а представляет собой дополнительную опцию для повышения проходимости. При покупке рекомендуется уточнять конкретную комплектацию.
Источник: автостат
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