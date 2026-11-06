Пять аэротакси без пилотов пролетели 133 км единым строем

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Китайская компания AutoFlight провела испытательный полёт пяти электрических летательных аппаратов eVTOL, которые самостоятельно удерживали строй без вмешательства операторов. За 47 минут группа преодолела более 133 км. В испытании участвовали машины двух весовых классов — одна пятитонная и четыре двухтонные.

Испытания прошли 31 октября и 1 ноября на лётной базе Bailian Lake в китайском Куньшане. В группу вошли крупный V5000 Matrix, грузовой V2000CG CarryAll и пожарный V2000CGF CarryAll. Всего были представлены три модели, предназначенные для разных задач. По заявлению разработчика, самолёты самостоятельно согласовывали движение и сохраняли безопасную дистанцию по горизонтали и высоте. Даже при сильном ветре 1 ноября строй оставался устойчивым.

Ключевая сложность таких испытаний — не просто одновременный полёт нескольких машин, а согласование их действий при разной массе, аэродинамике и назначении. Автоматика должна рассчитывать маршруты, управлять полётом и поддерживать безопасные интервалы между аппаратами. Предыдущий этап AutoFlight провела в мае 2026 года: тогда в строю летали три eVTOL — один V5000 и два аппарата семейства V2000. Теперь разработчик увеличил группу до пяти машин и проверил взаимодействие сразу трёх моделей.

Испытания пока остаются демонстрацией технологий, а не запуском коммерческих беспилотных авиаперевозок. AutoFlight рассчитывает использовать отработанные решения для будущих транспортных сетей, в которых разные электрические аппараты смогут выполнять дальние, региональные и короткие грузовые рейсы.

Источник: prnewswire