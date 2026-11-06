Пять аэротакси без пилотов пролетели 133 км единым строем

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Китайская компания AutoFlight провела испытательный полёт пяти электрических летательных аппаратов eVTOL, которые самостоятельно удерживали строй без вмешательства операторов. За 47 минут группа преодолела более 133 км. В испытании участвовали машины двух весовых классов — одна пятитонная и четыре двухтонные.

Автор: AutoFlight Источник: www.prnewswire.com

Испытания прошли 31 октября и 1 ноября на лётной базе Bailian Lake в китайском Куньшане. В группу вошли крупный V5000 Matrix, грузовой V2000CG CarryAll и пожарный V2000CGF CarryAll. Всего были представлены три модели, предназначенные для разных задач. По заявлению разработчика, самолёты самостоятельно согласовывали движение и сохраняли безопасную дистанцию по горизонтали и высоте. Даже при сильном ветре 1 ноября строй оставался устойчивым.

Ключевая сложность таких испытаний — не просто одновременный полёт нескольких машин, а согласование их действий при разной массе, аэродинамике и назначении. Автоматика должна рассчитывать маршруты, управлять полётом и поддерживать безопасные интервалы между аппаратами. Предыдущий этап AutoFlight провела в мае 2026 года: тогда в строю летали три eVTOL — один V5000 и два аппарата семейства V2000. Теперь разработчик увеличил группу до пяти машин и проверил взаимодействие сразу трёх моделей.

Испытания пока остаются демонстрацией технологий, а не запуском коммерческих беспилотных авиаперевозок. AutoFlight рассчитывает использовать отработанные решения для будущих транспортных сетей, в которых разные электрические аппараты смогут выполнять дальние, региональные и короткие грузовые рейсы.

Источник: prnewswire

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 131 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
Блог Авто и транспорт 375 13041 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Огонь сам открывает воду: как появились автоматические пожарные спринклеры

Пожарная труба под потолком долгое время была почти бесполезна без человека. Можно было заранее провести по зданию водопровод, сделать в нём отверстия и даже держать рядом большой запас воды, но...

Бетон вместо радара: как огромные чаши на берегу Англии помогали слышать самолёты

На английском побережье сохранились огромные бетонные чаши, обращённые к морю. Рядом с некоторыми стоят изогнутые стены, похожие на фрагменты недостроенного стадиона. Их задача была вполне...

Рыба с собственным обогревом: как опах сохраняет тепло в холодном океане

Опах охотится на глубине в несколько сотен метров, где вода заметно холоднее его тела. У этой крупной серебристой рыбы с красными плавниками теплее воды остаются не только мышцы, но и внутренние...

Крымская АЭС: почему атомную станцию, которую строили почти 10 лет, так и не запустили

В конце 1960-х годов советские специалисты анализировали топливно-энергетический баланс страны и пришли к выводу, что европейская часть СССР в обозримой перспективе может столкнуться с дефицитом...

Кракатау почти стёр жизнь с нескольких островов — биологи больше века наблюдали, кто вернётся первым

После извержения Кракатау в августе 1883 года несколько островов в Зондском проливе выглядели так, словно их начали создавать заново. Большая часть самого Кракатау исчезла в море, а уцелевшая...

Чем отличается речная креветка от морской с точки зрения вкуса: биология и кулинария

Клетки морских креветок накапливают свободные аминокислоты для осмотической защиты в соленой воде плотностью около 35 г/л. Суммарная концентрация этих веществ в мышечной ткани морских видов...