Пять аэротакси без пилотов пролетели 133 км единым строем
Китайская компания AutoFlight провела испытательный полёт пяти электрических летательных аппаратов eVTOL, которые самостоятельно удерживали строй без вмешательства операторов. За 47 минут группа преодолела более 133 км. В испытании участвовали машины двух весовых классов — одна пятитонная и четыре двухтонные.
Испытания прошли 31 октября и 1 ноября на лётной базе Bailian Lake в китайском Куньшане. В группу вошли крупный V5000 Matrix, грузовой V2000CG CarryAll и пожарный V2000CGF CarryAll. Всего были представлены три модели, предназначенные для разных задач. По заявлению разработчика, самолёты самостоятельно согласовывали движение и сохраняли безопасную дистанцию по горизонтали и высоте. Даже при сильном ветре 1 ноября строй оставался устойчивым.
Ключевая сложность таких испытаний — не просто одновременный полёт нескольких машин, а согласование их действий при разной массе, аэродинамике и назначении. Автоматика должна рассчитывать маршруты, управлять полётом и поддерживать безопасные интервалы между аппаратами. Предыдущий этап AutoFlight провела в мае 2026 года: тогда в строю летали три eVTOL — один V5000 и два аппарата семейства V2000. Теперь разработчик увеличил группу до пяти машин и проверил взаимодействие сразу трёх моделей.
Испытания пока остаются демонстрацией технологий, а не запуском коммерческих беспилотных авиаперевозок. AutoFlight рассчитывает использовать отработанные решения для будущих транспортных сетей, в которых разные электрические аппараты смогут выполнять дальние, региональные и короткие грузовые рейсы.
Источник: prnewswire
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