Производство Haval M6 в Калуге могут остановить

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| Новость | Авто и транспорт

В России рассматривают прекращение выпуска Haval M6 на Калужском заводе. Производство этой модели, по данным источников, может быть остановлено из-за экономической неэффективности: предприятие не получает компенсацию утилизационного сбора по льготной «зелёной шкале» Минпромторга. Без этой субсидии сборка относительно недорогого кроссовера становится нерентабельной.

Автор: haval Источник: haval.ru

При этом спрос на автомобиль остаётся стабильным. За 9 месяцев текущего года в РФ реализовали 22 тыс. 640 таких машин — на 7% больше, чем в минувшем году. С начала проекта в Калуге выпустили более 50 тысяч кроссоверов. Окончательное решение пока не принято: обсуждаются рестайлинг, замена на маржинальный вариант, либо полный отказ от сборки. Перенос производства в Тулу не анонсирован.

Источник: китайские автомобили

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