Производство Haval M6 в Калуге могут остановить

В России рассматривают прекращение выпуска Haval M6 на Калужском заводе. Производство этой модели, по данным источников, может быть остановлено из-за экономической неэффективности: предприятие не получает компенсацию утилизационного сбора по льготной «зелёной шкале» Минпромторга. Без этой субсидии сборка относительно недорогого кроссовера становится нерентабельной.

При этом спрос на автомобиль остаётся стабильным. За 9 месяцев текущего года в РФ реализовали 22 тыс. 640 таких машин — на 7% больше, чем в минувшем году. С начала проекта в Калуге выпустили более 50 тысяч кроссоверов. Окончательное решение пока не принято: обсуждаются рестайлинг, замена на маржинальный вариант, либо полный отказ от сборки. Перенос производства в Тулу не анонсирован.

Источник: китайские автомобили