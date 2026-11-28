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Orbea выпустила Rise SL H30 — горный электровелосипед с центральным мотором Shimano EP600 RS Gen2 MC, который развивает крутящий момент до 85 Н·м. Электропривод работает в двух режимах: RS на 60 Н·м и RS+ на 85 Н·м. Производитель поставляет велосипед с активированным более мощным режимом.

Для езды по сложным трассам велосипед получил полноценную подвеску FOX: переднюю вилку 34 AWL с ходом 140 мм и задний амортизатор Float Performance. Аккумулятор ёмкостью 540 Вт·ч питает электромотор, а 29-дюймовые колёса обуты в покрышки Schwalbe Wicked Will Super Race.

Алюминиевая рама удерживает массу велосипеда ниже 23 кг. В оснащение также входят 12-скоростная трансмиссия Shimano Deore M6100, гидравлические тормоза Shimano и регулируемый подседельный штырь. Покупатели могут выбрать другую вилку и покрышки Maxxis.

Rise SL H30 стал начальной моделью семейства, но бюджетным его назвать сложно: цена составляет 4699 евро. При этом Orbea предлагает не облегчённый городской электровелосипед, а полноценный горный двухподвес с центральным приводом, рассчитанный на сложный рельеф.

Источник: geizhals