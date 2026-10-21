МВД хочет увеличить штраф за езду без прав

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| Новость | Авто и транспорт

МВД России выступило с инициативой существенно ужесточить наказание за управление автомобилем без водительских прав. Согласно предложению ведомства, размер штрафа может составить от 15 до 30 тысяч рублей — это заметно выше действующих сегодня значений в 5000-15000 руб.

Автор: kkursor Источник: commons.wikimedia.org

В министерстве считают, что повышение суммы штрафа позволит снизить количество случаев вождения без прав и дополнительно мотивировать граждан соблюдать правила дорожного движения. Инициатива рассматривается в рамках комплекса мер по усилению безопасности на дорогах. Окончательное решение по размеру штрафа пока не принято: проект находится на стадии обсуждения. Если поправки одобрят, новые суммы будут закреплены в Кодексе об административных правонарушениях.

Источник: avtonovostidnya

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Автор mn-sr Рейтинг +2.00
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