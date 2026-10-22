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Минский автомобильный завод начал подготовку к производству небольшой партии гибридных магистральных автомобилей МАЗ-Х, также известных как МАЗ-545001. Это стало ясно из сообщения министра промышленности республики А. Кузнецова. По его словам, опытный экземпляр уже собран и проходит эксплуатацию на дорогах, а до конца 2026 года предприятие собирается выпустить не менее трех тягачей.

МАЗ-Х построен по последовательной гибридной схеме. Турбодизель мощностью 350 лошадиных сил не приводит колёса напрямую, а работает как генератор для тягового аккумулятора. Автомобиль передвигается за счет пары электромоторов, суммарная отдача силовой установки превышает 540 лошадиных сил. Общий километраж достигает 3000 километров.

Снаряжённая масса тягача составляет всего 7,55 тонны благодаря алюминиевому каркасу кабины, пластиковым наружным панелям и пространственной раме. Кабина выполнена с низким полом и одной сдвижной дверью справа, а внутри организован полноценный жилой модуль со спальным местом и мини-кухней.

Источник: motor.ru