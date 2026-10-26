Гибрид UMO 8 от «Яндекса» и EVM поступил в продажу

На российском автомобильном рынке официально стартовал гибридный кроссовер UMO 8, разработанный в партнерстве с технологическим гигантом «Яндекс». Производственная площадка расположена на территории столичного завода «Москвич», где выпуском занимается компания EVM. «Яндекс» в данном проекте отвечает за цифровую архитектуру и каналы сбыта. На старте продаж автомобиль представлен в широкой сети из 67 официальных дилерских центров, охватывающих 38 городов страны.

Ценовая политика претерпела изменения по сравнению с этапом бронирования. Базовая версия Max теперь предлагается от 5,69 миллиона рублей, а старшая комплектация Ultra — от 6,19 миллиона рублей. Ранее, на этапе формирования листа ожидания, производитель заявлял о стоимости от 4,99 и 5,49 миллиона рублей соответственно с учетом государственных субсидий, однако к моменту физического появления машин в шоурумах прайс-лист был скорректирован в сторону увеличения.

Технической основой UMO 8 служит последовательная гибридная схема (REEV) с приводом на обе оси. Движение обеспечивают два электрических двигателя, тогда как бортовой бензиновый ДВС выполняет функцию генератора, восполняющего энергию тяговой батареи без прямой связи с колесами. Суммарная отдача силовой установки достигает 340 лошадиных сил, а предельная дальность хода на одном баке и заряде составляет 867 километров. Для владельцев предусмотрен налоговый бонус: при расчете транспортного налога учитывается лишь номинальная мощность электромоторов в 122 лошадиные силы.

Источник: Автоновости дня