Evergreen вернулась на маршрут через Суэцкий канал

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Контейнеровоз Ever Eon, построенный в 2025 году, стал первым за три года судном тайваньской Evergreen, прошедшим через Суэцкий канал. Он вмещает около 16,5 тысячи двадцатифутовых контейнеров (TEU) и шёл по маршруту из Нидерландов в Сингапур. По данным Администрации Суэцкого канала, рейс выполнен в рамках сервиса NEU 7 альянса Ocean Alliance на линии между Азией и Северной Европой.

Автор: SCA Источник: maritime-executive.com

Другие крупные перевозчики к этому маршруту уже вернулись. Путь через Суэц короче африканского, поэтому рейсы занимают меньше времени и требуют меньше топлива.

Глава администрации канала Усама Рабиа (Ossama Rabiee) встретил судно и вручил капитану памятный подарок. По его словам, Evergreen планирует и дальше отправлять суда через Суэц.

Источник: The Maritime Executive

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