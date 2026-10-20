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Changan выводит на рынок Беларуси автомобили, собранные в России: первые партии машин с калининградского завода «Автотор» уже поступили в продажу. Информацию подтвердили в белорусском представительстве бренда. В стартовую линейку для рынка РБ вошли четыре модели: UNI-S, CS75, компактный CS35 Max, UNI-V. В перспективе ассортимент машин, собранных в РФ, будет последовательно расширяться.

Дистрибьютор Changan в Беларуси подчёркивает: размещение производства в рамках Союзного государства повышает доступность моделей для местных потребителей и создаёт дополнительные преимущества для покупателей. В компании видят в этом важный шаг для усиления рыночных позиций бренда в стране. Напомним, в России тот же UNI-S стоит от 2 млн 979 руб.

Завод «Автотор» играет центральную роль в производственной стратегии Changan на пространстве Таможенного союза. Общая мощность трёх закреплённых за брендом линий достигает 120 тыс. авто в год — такой объём даёт возможность оперативно подстраиваться под динамику спроса и планомерно увеличивать объёмы выпуска. При этом общие производственные возможности площадки составляют до 250 тысяч машин ежегодно.

Источник: автостат