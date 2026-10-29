BYD Destroyer 05 начали продавать в Беларуси и России

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| Новость | Авто и транспорт

Гибридные седаны BYD Destroyer 05 начали продаваться в Беларуси и России. В Минске дилер предлагает новые автомобили 2026 года выпуска, ввезённые из Китая, по цене от 1 610 000 рублей. В России на местных площадках объявлений пока встречаются в основном машины возрастом 2-4 года: в Тамбове за прошлогодний экземпляр просят 2 250 000 рублей, в Москве — 2 500 000 рублей.

Автор: BYD Источник: www.bydauto.ru

Все доступные автомобили оснащены гибридной силовой установкой. Она состоит из 197-сильного электродвигателя, приводящего в движение передние колёса, и 1,5-литрового бензинового турбомотора мощностью 110 лошадиных сил. Бензиновый двигатель работает в режиме генератора, подзаряжая тяговую батарею. Запас хода на чистой электротяге составляет около 120 километров.

Габариты седана: длина — 4780 мм, ширина — 1837 мм, высота — 1495 мм, колёсная база — 2718 мм. В салоне установлена полностью цифровая приборная панель диагональю 9 дюймов и поворотный планшет мультимедийного комплекса с экраном 15,6 дюйма. Среди опций — штатная навигация, климат-контроль, фронтальные и задние подушки безопасности, электропривод и подогрев боковых зеркал, светодиодные фары с дневными ходовыми огнями, а также система контроля давления в шинах. В Минске доступны только белые автомобили, тогда как в России можно выбрать между белым и серым оттенками.

Источник: Российская газета

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