Российские часы второй раз признали самими лучшими и «дерзкими» в мире

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Главную часовую награду — приз Grand Prix d'Horlogerie de Genève — вчера получили российский часовщик, изобретатель Константин Чайкин.

Часы "Загадка тонкого короля"
Часы «Загадка тонкого короля»
Автор: Константин Чайкин Источник: t.me

Модель, которая заслужила статуэтку, именуемую в народе «Часовым Оскаром», была отмечена жюри специальным призом «За дерзость». Примечательно, что это второй приз GPHG в карьере Чайкина, причем ранее, в 2018 году модель часов «Клоун» получила награду точно с такой же формулировкой.

Источник: t.me
Источник: t.me

Загадка тонкого короля — одна из самых сложных моделей механических часов, которая установила (и до сих пор удерживает!) мировой рекорд как самые тонкие часы в мире — толщина всего 1,65 мм. Мастеру из России удалось не только разработать подобную конструкцию, но и превратить ее в серийный экземпляр в рамках лимитированной серии.

Ранее часы уже были отмечены высокими оценками, в том числе были признаны часами года в рамках профильной премии Temporis International Awards 2026.

Источник: Официальный канал Константина Чайкина

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