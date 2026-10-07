Обувь может менять внутреннее строение таранной кости

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Одежда и аксессуары

Обувь может влиять на внутреннюю структуру костей голеностопа, выяснили антропологи. Различия обнаружили в таранной кости, которая соединяет голень со стопой и постоянно принимает нагрузку при ходьбе.

Исследователи изучили микроструктуру кости у 56 современных людей с помощью компьютерной томографии высокого разрешения. В группу вошли 40 человек, регулярно носивших обувь, и 16 представителей народов, традиционно ходивших босиком.

Учёные анализировали трабекулярную кость — губчатую сеть тонких перемычек внутри кости. Она перестраивается в течение жизни в ответ на нагрузку, поэтому способна сохранять информацию о привычном положении стопы и направлении действующих сил.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

У людей, ходивших босиком, более плотная губчатая ткань находилась преимущественно в передней части таранной кости. Перемычки также были ориентированы в большем числе направлений, что может указывать на более разнообразные нагрузки при ходьбе, приседании и лазании.

У участников, постоянно носивших обувь, общий объём трабекулярной ткани оказался выше. Особенно заметными были изменения во внутренней и задней частях кости. Авторы связывают это с тем, что обувь меняет распределение давления и ограничивает движение голеностопа.

Результат важен для палеоантропологии. Учёные часто сравнивают ископаемые кости древних людей с костями современных жителей индустриальных обществ, которые почти всю жизнь ходят в обуви. Если обувь действительно меняет архитектуру костей, такие сравнения могут давать неполную картину эволюции ходьбы.

Исследователи подчёркивают, что работа показывает связь, а не доказывает единственную причину изменений. На строение костей также влияют возраст, масса тела, физическая активность, рельеф местности и образ жизни.

Исследование опубликовано в Journal of Anatomy. Авторы считают, что в будущих работах необходимо учитывать не только анатомию стопы, но и культурные привычки людей, включая постоянное использование обуви.

Источник: New Scientist Ltd.

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 409 0
Автор SSS_R Рейтинг +321.90
Блог Одежда и аксессуары 183 1500 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как супервспышки на Солнце спасли молодую Землю от вечных льдов: новое объяснение теплого климата в архее

Около четырех миллиардов лет назад, в архейскую и катархейскую эры, Солнце излучало значительно меньше тепла, чем сегодня. Согласно моделям звездной эволюции, в ядре молодой звезды водород только...

Животные появились на 200 миллионов лет раньше: как они выжили на Земле-снежке

В науке о развитии жизни на Земле есть фундаментальное противоречие, которое десятилетиями разделяет геологов, палеонтологов и генетиков. Вопрос звучит просто: когда именно на нашей планете...

Почему динго не стали домашними собаками, хотя тысячи лет жили рядом с людьми

Если посмотреть на динго, трудно сразу понять, чем он отличается от обычной собаки. Рыжеватая шерсть, стоячие уши, вытянутая морда, пушистый хвост. Внешне он напоминает помесь нескольких знакомых...

Обзор программатора домофонных ключей RFID и iButton RW-1990 и TMC-02

Сделать дубликат домофонного ключа рано или поздно приходится многим владельцам квартир. Потеря, поломка или необходимость выдать ключ нескольким членам семьи — причины могут быть...

Побег от цивилизации с комфортом: что посмотреть на Азорских островах в осенний сезон

Рано или поздно каждый человек, оглядываясь, понимает: пора уходить от людей. В лес, в горы — неважно, главное, чтобы в радиусе километра надоедать могли только птички. Но в поисках...

Почему на записи с камеры 8 Мп не видно лица: ошибки при самостоятельной установке видеонаблюдения

Каких ошибок стоит избегать владельцам частных домов при выборе, подключении и настройке камер видеонаблюдения: практические советы специалиста с семилетним опытом установки камер и охранных систем