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Обувь может влиять на внутреннюю структуру костей голеностопа, выяснили антропологи. Различия обнаружили в таранной кости, которая соединяет голень со стопой и постоянно принимает нагрузку при ходьбе.

Исследователи изучили микроструктуру кости у 56 современных людей с помощью компьютерной томографии высокого разрешения. В группу вошли 40 человек, регулярно носивших обувь, и 16 представителей народов, традиционно ходивших босиком.

Учёные анализировали трабекулярную кость — губчатую сеть тонких перемычек внутри кости. Она перестраивается в течение жизни в ответ на нагрузку, поэтому способна сохранять информацию о привычном положении стопы и направлении действующих сил.

У людей, ходивших босиком, более плотная губчатая ткань находилась преимущественно в передней части таранной кости. Перемычки также были ориентированы в большем числе направлений, что может указывать на более разнообразные нагрузки при ходьбе, приседании и лазании.

У участников, постоянно носивших обувь, общий объём трабекулярной ткани оказался выше. Особенно заметными были изменения во внутренней и задней частях кости. Авторы связывают это с тем, что обувь меняет распределение давления и ограничивает движение голеностопа.

Результат важен для палеоантропологии. Учёные часто сравнивают ископаемые кости древних людей с костями современных жителей индустриальных обществ, которые почти всю жизнь ходят в обуви. Если обувь действительно меняет архитектуру костей, такие сравнения могут давать неполную картину эволюции ходьбы.

Исследователи подчёркивают, что работа показывает связь, а не доказывает единственную причину изменений. На строение костей также влияют возраст, масса тела, физическая активность, рельеф местности и образ жизни.

Исследование опубликовано в Journal of Anatomy. Авторы считают, что в будущих работах необходимо учитывать не только анатомию стопы, но и культурные привычки людей, включая постоянное использование обуви.

Источник: New Scientist Ltd.