Часы с рабочим столом Windows 95 на циферблате поступили в предзаказ

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Бренд Benly Watch открыл предзаказ на аналоговые часы Desktop 95 Limited Edition, у которых циферблат стилизован под рабочий стол Windows 95. Время на них показывают не обычные стрелки, а курсоры: часовой служит рука-указатель, минутной выступает стрелка мыши. Тираж ограничен 500 экземплярами.

Автор: Benly Watch Источник: www.gearpatrol.com

Циферблат заполнен элементами интерфейса. На нём видно окно ARCHIVE с меню File, Edit и View и значками WORK, PHOTOS и NOTES, иконки DESK, SAVE и FILES, системное окно со статусом Ready, диалог «Loading memories» с индикатором загрузки и нижнюю панель с кнопками MENU, ARCHIVE и READY. Как сообщается, системное окно и метки часов нанесены на само стекло, из-за чего изображение выглядит объёмным.

Корпус из нержавеющей стали 316L имеет размер 39 на 44,5 мм при толщине 10 мм. Внутри стоит швейцарский кварцевый механизм, водозащита соответствует 5 ATM, то есть 50 метрам. Ширина ремешка 20 мм.

Автор: Benly Watch Источник: www.gearpatrol.com

Циферблат есть в бирюзовом и светлом вариантах, набор окон и значков в них немного различается. К каждому доступен кожаный ремешок, браслет миланского плетения или стальной браслет.

За такой циферблат просят от 159 долларов.

Источник: Gear Patrol

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
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