Adidas Five Ten и Brain Dead выпустили аппроуч-кроссовки Guide Tennie

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Adidas Five Ten и Brain Dead выпустили совместные аппроуч-кроссовки Guide Tennie. Модель, представленная в сентябре, поступила в продажу ограниченным тиражом вместе со второй парой серии, Niad. Верх кроссовок сделан из замши с ворсом и текстиля, внутри стоит мягкая текстильная стелька, а подошва выполнена из фирменной резины Stealth. Шнуровка классическая.

Автор: Adidas Five Ten / Brain Dead Источник: www.gearpatrol.com

Guide Tennie показали в розовато-бордовой расцветке. В замшевом верхе сделаны шестигранные соты, сквозь которые виден тёмный сетчатый текстиль. Петли на пятке оранжевые и фиолетовые, а воротник и шнурки темно-синие. На язычке вышит логотип Brain Dead, на стельках нанесены логотипы обеих компаний.

Автор: Adidas Five Ten / Brain Dead Источник: www.gearpatrol.com Автор: Adidas Five Ten / Brain Dead Источник: www.gearpatrol.com Автор: Adidas Five Ten / Brain Dead Источник: www.gearpatrol.com

В Adidas предлагают носить кроссовки для скалолазания, походов и прогулок по городу. За пару просят 180 долларов.

Источник: Gear Patrol