Adidas Five Ten и Brain Dead выпустили аппроуч-кроссовки Guide Tennie
Adidas Five Ten и Brain Dead выпустили совместные аппроуч-кроссовки Guide Tennie. Модель, представленная в сентябре, поступила в продажу ограниченным тиражом вместе со второй парой серии, Niad. Верх кроссовок сделан из замши с ворсом и текстиля, внутри стоит мягкая текстильная стелька, а подошва выполнена из фирменной резины Stealth. Шнуровка классическая.
Guide Tennie показали в розовато-бордовой расцветке. В замшевом верхе сделаны шестигранные соты, сквозь которые виден тёмный сетчатый текстиль. Петли на пятке оранжевые и фиолетовые, а воротник и шнурки темно-синие. На язычке вышит логотип Brain Dead, на стельках нанесены логотипы обеих компаний.
В Adidas предлагают носить кроссовки для скалолазания, походов и прогулок по городу. За пару просят 180 долларов.
Источник: Gear Patrol
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