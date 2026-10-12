Flashforge начала продавать полноцветный 3D-принтер CJ270 с водорастворимыми поддержками

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Китайская компания Flashforge вывела на рынок полноцветный 3D-принтер CJ270 с технологией MJP (Multi Jet Printing). Устройство сочетает струйную подачу материала и фотополимеризацию, а цвет получается смешением четырёх базовых красок CMYK: голубой, пурпурной, жёлтой и чёрной. По заявлению производителя, принтер воспроизводит более 10 млн оттенков, а точность печати составляет 7 микрометров.

Автор: Flashforge Источник: www.flashforge.com

В конструкции предусмотрены семь независимых модульных печатающих головок, каждую из которых можно менять отдельно, и отдельный канал для чёрного цвета. Перед ультрафиолетовым отверждением каждый слой выравнивается валиком, что, по данным компании, помогает сохранять одинаковую толщину слоя. Поддержки печатаются водорастворимым материалом и растворяются в чистой воде без щелочных растворителей, а в ультразвуковой ванне на их удаление уходит от получаса до часа.

Размеры настольного корпуса составляют 697 на 410 на 405 мм, масса 33,5 кг. Компания заявляет о встроенном угольном фильтре для снижения запаха и об уровне шума не выше 55 дБ.

Предзаказы уже открыты, первые партии отправят покупателям 15 октября. На китайском рынке за принтер просят 34 999 юаней, а на официальном сайте он продаётся за 3999 долларов.

Источник: IT Home

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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