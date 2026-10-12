Bambu Lab анонсировала 3D-сканер Bambu Lab S1

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| Новость | 3D-печать

Компания Bambu Lab опубликовала тизер своего нового продукта — 3D-сканера Bambu Lab S1. Устройства этого типа применяются для оцифровки реальных физических объектов и создания их трехмерных цифровых моделей, которые используются для последующей печати и проектирования.

Автор: Bambu Lab Источник: bambulab.com

Официальная премьера новинки запланирована на ноябрь 2026 года. На данный момент производитель не раскрывает технические характеристики и подробные возможности устройства.

Источник: IT Home

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