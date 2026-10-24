Bambu Lab анонсировала 3D-принтер H3C с девятью инструментами

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| Новость | 3D-печать

Bambu Lab анонсировала 3D-принтер H3C с автоматической сменой инструментов. В устройстве девять инструментов, а полностью новинку покажут 3 ноября. Слоган анонса обещает новую технологию смены, а на странице устройства производитель утверждает, что многоматериальная печать станет быстрее, надёжнее и проще. На тизерном изображении виден ряд нумерованных держателей, от каждого отходит свой разноцветный кабель, а под ними горят белые индикаторы. Технические характеристики и цену компания пока не называла.

Автор: Bambu Lab Источник: bambulab.com

По данным Bambu Lab, в Китае продано больше миллиона её потребительских 3D-принтеров, а суммарное время печати пользователей в 2025 году превысило 290 миллионов часов.

Источник: IT Home

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