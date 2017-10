Корпус Fractal Design Define Nano S





Продолжаем знакомство с линейкой корпусов Define шведского производителя Fractal Design. На этот раз к нам на обзор попала самый компактный (по состоянию на осень 2017 года) представитель данного семейства строгих и лаконичных корпусов под названием Fractal Design Define Nano S. Корпус выполнен все в том же минималистичном дизайне, поставляется в черном и чуть более редком белом варианте расцветки со сплошной боковой панелью или же со вставкой из оргстекла. По внутреннему оснащению модель напоминает более крупный Fractal Design Define S, только рассчитанный на материнскую плату Mini-ITX, два слота расширения и меньшее количество накопителей: 2 диска ноутбучного формата и 2 полноразмерных HDD. Поставляется корпус в коробке из обычного картона без цветной полиграфии, по бокам предусмотрены вырезы для более удобной транспортировки. В комплект поставки помимо самого корпуса и элементов системы охлаждения входит инструкция по сборке, комплект монтажных винтов, стальные скобы для фиксации расширительного бачка системы жидкостного охлаждения и одноразовые стяжки для более аккуратной укладки проводов. Комплектная инструкция выполнена не самым лучшим образом, в ней много схематичных изображений, но почти нет пояснительного текста, который был бы весьма кстати при выполнении ряда не самых очевидных операций. Компоновка Внутреннее устройство корпусов линейки Define в целом очень похоже, но и свои особенности у каждой модели тоже имеются. Пространство корпуса не разделено на несколько отсеков, стальной кожух в нижней части также отсутствует — корпус слишком маленький и дополнительное деление непременно привело бы к невозможности установить дополнительный диск, вентилятор или радиатор СВО. Вся передняя часть корпуса изначально ничем не занята. Пользователь может самостоятельно решить, что́ стоит установить на это место: один или два вентилятора, полноразмерный жесткий диск или, может быть, радиатор, помпу и расширительный бачок системы жидкостного охлаждения. Системная плата устанавливается на подложку в верхней задней части корпуса. Непосредственно под платой находится посадочное место для полноразмерного блока питания ATX глубиной до 160 мм. Максимальная длина видеокарты в Define Nano S варьируется в зависимости от установленных элементов в передней части корпуса и может достигать 335 мм. Основным местом для установки дисковых накопителей являются два кронштейна на обратной стороне внутренней стенки корпуса (она же подложка материнской платы). Корпус предусматривает беспроблемную установку двух дисков формата 2,5″ и одного 3,5″. Теоретически еще один полноразмерный диск можно закрепить в основном объеме корпуса, но только в том случае, если не использовать в передней части никакие элементы СВО, а также переставить корпусной вентилятор в нижнее посадочное место. Конструкция Сам производитель относит Define Nano S к корпусам стандарта ITX, его габариты составляют 203 × 344 × 412 мм (Ш×В×Г) с учетом всех выступающих элементов. Вес корпуса без упаковки — всего 5 кг, что относительно немного даже с учетом скромных габаритов. Толщина применяемой стали составляет 0,6-0,7мм в зависимости от элемента, однако благодаря применению толстого слоя шумопоглощающего материала на всех стенках кроме нижней и задней, корпус в целом ощущается весьма прочным и достаточно жестким. Проблем с дребезжанием конструкции во время использования возникать не должно. Передняя панель корпуса выполнена из пластика, окрашенного под алюминий — если не стучать по ней и не царапать, то догадаться о ее истинном материале будет действительно сложно. Для притока воздуха к фронтальным вентиляторам используются прорези на торцах декоративной панели — удачное решение в плане внешнего вида, благодаря нему передняя панель выглядит максимально строго. Основной блок портов и кнопок управления вынесен в переднюю часть верхней стенки, что позволяет удобно работать с ним при размещении корпуса на полу или в нише стола. Впрочем, корпус достаточно низкий, так что и при размещении Define Nano S на столе пользоваться портами и кнопками будет вполне комфортно. В этом блоке можно найти два разъема для подключения микрофона и наушников, маленькую кнопку сброса, большую круглую кнопку включения и два порта USB 3.0, разнесенных друг от друга всего на 1 см. Обе кнопки имеют четкий глубокий ход и срабатывают с приятным щелчком, намного более благозвучным, чем у тактовых кнопок. Световые индикаторы Power LED и HDD LED встроены в механизм кнопки включения и дополнительный рассеиватель в центральной верхней части передней панели. Рассеиватель и ободок кнопки светятся синим цветом, когда компьютер включен, а во время обращений к жесткому диску свечение ободка становится чуть более интенсивным. В любом случае свечение слабое, по глазам не бьет даже в ночное время. Бо́льшую часть верхней стенки корпуса занимает пластиковая заглушка, скрывающая под собой посадочные места для дополнительных вентиляторов и радиаторов системы охлаждения. На ее обратную сторону также нанесен шумопоглощающий материал, так что если дополнительное охлаждение в сборке не предусмотрено, то нет никакого смысла демонтировать этот модуль. К большому сожалению, дополнительного пылевого фильтра, который можно было бы поставить вместо данной заглушки, в комплект поставки Define Nano S не положили — придется покупать подходящий фильтр отдельно, что всегда неприятно. Обе боковые стенки корпуса абсолютно глухие и симметричные. Их можно менять местами, они полностью совместимы между собой. Ярким пятном на задней панели выступают заглушки для плат расширения, традиционно для черных корпусов Fractal Design выполненные в белом цвете. В остальном задняя стенка ничем не примечательна, здесь можно найти вырез для портов ввода/вывода, посадочное место для вентилятора или радиатора на 120 мм и вырез для установки блока питания. Нижняя стенка корпуса активно перфорирована и прикрыта пылевым фильтром. Устанавливается Define Nano S на привычные пластиковые ножки круглой формы, окрашенные под хром. На внешнюю сторону каждой ножки нанесен слой 2 мм упругой, в меру прочной резины. Стоит корпус уверенно, не скользит и на бок от небольших толчков не заваливается. Система охлаждения В комплекте поставки Fractal Design Define Nano S идут 2 вентилятора: один типоразмера 140 мм, установленный на передней стенке, и еще один типоразмера 120 мм — на задней. В общей сложности конструкция корпуса предусматривает установку 6 вентиляторов: 2 вентилятора типоразмера 120/140 мм на передней стенке

2 вентилятора типоразмера 120/140 мм на верхней стенке

1 вентилятор типоразмера 120 мм на задней стенке

1 вентилятор типоразмера 120 мм на нижней стенке С радиаторами жидкостного охлаждения ситуация практически аналогичная, но есть небольшое отличие: на переднюю стенку можно установить радиатор на 280 и даже на 312 мм, в то время как на верхнюю — только на 240 мм. Главное не промахнуться с толщиной, лучше выбирать максимально тонкие модели. Уже по традиции для всех дисковых накопителей, размещенных в небольшом пространстве между внутренней и правой стенкой корпуса, никакого охлаждения не предусмотрено, что в случае применения горячего диска и его длительного, интенсивного использования может привести к повышенному нагреву и, как следствие, снижению срока службы накопителя. Да, такое решение стало действительно массовым, но популярность не делает его лучше и эффективнее с точки зрения качества охлаждения. Что касается защиты от пыли, то в Define Nano S предусмотрено два быстросъемных фильтра — один на нижней стенке и один на передней. Обслуживать нижний фильтр максимально удобно, он закреплен в пластиковой рамке, которая просто выдвигается вперед по направляющим. Монтаж и демонтаж занимают считанные секунды, поднимать или класть корпус на бок при этом не требуется. Второй пылевой фильтр скрыт за декоративной пластиковой панелью, для его очистки нужно предварительно демонтировать панель, просто потянув за вырез в ее нижней части. Защелки выполнены качественно, держатся не слишком сильно, поэтому с этой процедурой вполне справится даже хрупкая девушка. Сам фильтр также закреплен в рамке, фиксация в данном случае достигается за счет применения распорок в левой и правой части. Повторим: обидно, что опциональный фильтр для верхней стенки не вошел в комплект поставки данного корпуса, хотя в чуть более дорогой модели Fractal Design Define Mini C он был, пусть и не самого высокого качества. Максимальная высота процессорного кулера в данном корпусе составляет 168 мм. Сборка системного блока Обе боковые стенки фиксируются двумя винтами с накатной головкой, которые, для дополнительного удобства, запаяны на своих местах, они не выпадают и, соответственно, не теряются во время сборки. Метод фиксации стенок — прислонно-сдвижной, вальцовка U-образная, механизм работает очень четко, корпус не приходится класть на бок, чтобы установить стенку на место даже в случае большого количество выпирающих кабелей от блока питания с правой стороны. Стойки с резьбой для установки системной платы заранее проставлены производителем. В центральной части подложки предусмотрен крупный вырез, облегчающий установку крупногабаритных процессорных кулеров для некоторых моделей плат Mini-ITX. Посадочные места для 5,25″ устройств отсутствуют у всех представителей линейки Define, и было бы весьма странно, если бы Nano S стал исключением из этого правила. Основным местом для установки HDD и SSD является обратная сторона подложки системной платы. Здесь предусмотрено два стальных кронштейна: один для установки 2 накопителей ноутбучного формата и еще один для установки 1 полноразмерного HDD. Кронштейны фиксируются в корпусе благодаря винту с накатной головкой и нехитрой системе пазов. Сами диски крепятся с помощью 4 винтов каждый, для полноразмерных дисков предусмотрены резиновые прокладки для снижения уровня вибрации. Для установки еще одного 3,5″ диска можно воспользоваться третьим кронштейном, который по умолчанию находится на нижней стенке. В теории диск можно установить прямо на нижнюю стенку, но в реальности он упрется в пучок проводов, выходящий из блока питания, и ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Оставлять кронштейн внизу нужно только в том случае, если на него планируется закрепить одну из совместимых помп системы жидкостного охлаждения. Чтобы демонтировать кронштейн, нужно снять пылевой фильтр с нижней стенки и открутить 4 винта под крестовую отвертку. Далее необходимо снять или переставить фронтальный вентилятор в максимально нижнее положение, чтобы он не мешал установке жесткого диска. Кронштейн с диском на обратной стороне подложки также необходимо предварительно снять — он будет мешать закручиванию винтов. Второй 3,5″ диск прикручивается к кронштейну через резиновые виброгасящие прокладки, после чего конструкцию надо «приладить» к внутренней стенке с левой стороны и прикрутить двумя винтами с правой — не самое простое и удобное решение, но если действительно нужны два диска большого объема, то другого выхода в случае использования Fractal Design Define Nano S не остается. Обе заглушки для плат расширения являются съемными, каждая фиксируется винтом с накатной головкой. Блок питания заводится в корпус через левую стенку и устанавливается на небольшие резиновые прокладки, призванные снизить передаваемую на корпус вибрацию. Для аккуратной укладки кабелей в корпусе предусмотрены технологические отверстия с резиновыми заглушками, многоразовые широкие стяжки-липучки и одноразовые нейлоновые стяжки из комплекта поставки. Свободного места для укладки всех кабелей вполне достаточно: по заверениям производителя, глубина ниши за правой стенкой корпуса составляет от 17 до 35 мм в зависимости от зоны. На практике места для подключения всех питающих и сигнальных кабелей к системной плате и двум дискам более чем достаточно, правая стенка без проблем встает на свое место, в то время как видимые кабели в основном объеме практически отсутствуют. Порты USB 3.0 с передней панели подключаются монолитной 20-контактной колодкой. Аудиоразъемы также подключаются монолитным коннектором стандарта HDA без обратной совместимости с AC’97. Набор проводов для подключения кнопок и индикаторов представлен традиционной россыпью. Измерение уровня шума Измерение уровня шума проводится в соответствии с нашей методикой при помощи шумомера Октава 110А-Эко в звукоизолированной комнате с типичным уровнем шума 20 дБА. Во время измерения все электроприборы в комнате отключаются. Для регулирования напряжения питания вентиляторов использовался автономный управляемый преобразователь. Производительность системы охлаждения корпуса в зависимости от напряжения питания вентиляторов изменяется в не слишком широких пределах. Субъективно этот параметр позволяет оценить уровень шума, который находится в диапазоне от 19,2 до 30,5 дБА при снятых панелях и напряжении питания от 5 до 12 В. Режим Настольное размещение Напольное размещение 12 В 30,5 дБА 24 дБА 5 В 19,2 дБА 18,6 дБА В собранном корпусе уровень шума системы охлаждения изменяется от 19 до 30,5 дБА при расположении микрофона в ближнем поле. В типовом диапазоне регулирования напряжения 7—11 В шум изменяется от минимально заметного (21,5 дБА) до пониженного (28,5 дБА) уровня относительно типичных значений для жилых помещений в дневное время суток. При большем удалении корпуса от пользователя и размещении его, к примеру, на полу под столом шум можно будет охарактеризовать как минимально заметный при работе вентиляторов на минимальных оборотах, а при работе на максимальных — как низкий для жилого помещения в дневное время суток. Ослабление шума от источника внутри корпуса, в случае измерения со стороны передней панели, находится на невысоком уровне для решений со сплошными стенками. К качеству вентиляторов субъективно особых претензий нет: призвуки неаэродинамического происхождения у них минимальны и не обращают на себя особого внимания, то есть никакого стука, свиста и прочих раздражающих звуков у вентиляторов данного экземпляра Fractal Design Define Nano S замечено не было. Корпус продемонстрировал очень низкий уровень шума, но оборотной стороной данного достоинства является сравнительно низкая производительность системы охлаждения корпуса, да и ослабление шума тоже впечатляет не сильно, хотя оно определенно имеет место быть. Этот корпус в варианте «из коробки» неплохо подойдет для не самых мощных компонентов с относительно тихими системами охлаждения. Тестирование эффективности системы вентиляции корпуса Данный этап исследования представляет собой тестирование с помощью программных средств, нагружающих различные подсистемы компьютера, что, в свою очередь, обуславливает достаточно мощное тепловыделение. Таким образом можно оценить возможности и производительность системы охлаждения корпуса. В конфигурацию тестового стенда входили следующие комплектующие: Материнская плата Asus P8H61-I LX

Процессор Intel Celeron G540

Процессорный кулер Glacialtech Igloo i630 Light

Видеокарта AMD Radeon HD 5750 с пассивным охлаждением

Жесткий диск Seagate ST9640320AS

Оперативная память Kingston KVR1333D3N9 (2 планки) Эта конфигурация является унифицированной для тестирования всех малогабаритных корпусов, поэтому в нее входит 2,5″ жесткий диск и процессорный кулер с высотой, близкой к минимальной. Температура в помещении во время всех тестов остается неизменной и составляет 24 градуса. Регистрация значений температуры производилась программой SpeedFan в следующих режимах: Idle — режим простоя: работа операционной системы Windows 7 Домашняя Расширенная со включенным антивирусом MS Essentials и фоновыми процессами в течение 1 часа.

Video (CPU) и Video (DXVA) — просмотр ролика Full HD (BDRemux) с помощью плеера VLC 2.0 с выключенным и включенным аппаратным декодером в течение 1 часа.

LinPack — нагрузка центрального процессора расчетами в программе-бенчмарке Intel в течение 1 часа; данный софт славится тем, что создает нетипично высокую нагрузку на CPU, прогревая его до максимального уровня.

FurMark — нагрузка графического ускорителя и, в меньшей степени, центрального процессора в специализированном бенчмарке в течение 1 часа.

FurMark+LinPack — одновременный запуск обоих бенчмарков и их прогон в течение 1 часа; здесь нагрузка на компоненты ПК должна быть максимальной. Отметим, что во время проведения всех тестов корпус был установлен в вертикальном положении, приток воздуха к боковым стенкам затруднен не был. Результаты тестов представлены на диаграммах:

Проведенное тестирование показывает, что система охлаждения корпуса хорошо справляется со своими обязанностями, особенно при работе корпусных вентиляторов на максимальной скорости. Понижение напряжения до 5 В приводит к значительному нагреву видеокарты с пассивной системой охлаждения, которая, в свою очередь, нагревает корпус в целом и плохо охлаждаемый жесткий диск в частности. Однако даже в таком режиме корпус показывает себя весьма достойно. Отметим, что более крупный Fractal Design Define Mini C, также поставляемый с двумя вентиляторами, в обоих тестах под высокой нагрузкой показал себя заметно хуже. Позиционирование и выводы Строгий минималистичный дизайн корпусов Fractal Design позволяет использовать их не только дома, но и в классическом офисе. Компьютер для гостиной из Define Nano S тоже можно сделать, но для этих целей лучше подходят еще более компактные модели, например из линейки Node или корпуса других производителей. Единственная задача, для которой Fractal Design Define Nano S явно не подходит — это рабочая станция с большим количеством дисков, но, опять же, и для этой цели выпускаются другие, специализированные решения. Зато в этом корпусе вполне можно собрать игровой ПК с применением даже самого мощного одночипового GPU и практически любого CPU. При этом охлаждение может быть как воздушным, так и жидкостным — линейка Define S подходит для СВО даже лучше, чем Define C или R, ведь именно здесь есть расширенная поддержка не только радиаторов, но и других компонентов самосборной системы жидкостного охлаждения, таких как отдельная помпа и расширительный бачок. Справедливости ради стоит отметить, что ме́ста для установки 240-миллиметрового радиатора на верхней стенке не так уж много, в большинстве случаев он будет упираться в выступающие детали системной платы или модули оперативной памяти. Также обидно, что пылевой фильтр для верхней стенки не был добавлен в комплект поставки данной модели. В остальном же к корпусу почти нет серьезных нареканий. Да, он не получился сверхкомпактным, зато сохранил совместимость с полноразмерными комплектующими и присущее данному производителю общее ощущение качественного и приятного в использовании продукта.

Корпус Fractal Design Define Nano S предоставлен на тест производителем

