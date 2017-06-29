Клавиатура Harper KBTCH-155

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Название модели KBTCH-155 Вариант цвета Черный Тип клавиатуры Беспроводная QWERTY/ЙЦУКЕН Тип интерфейса Радио Частотный диапазон, ГГц 2,4 Рабочее расстояние, м до 10 Размер тачпада, мм 74×90 Количество клавиш 78 Время жизни клавиш, кол-во нажатий 3 млн Источник питания Два элемента питания типа ААА Материал корпуса Пластик Масса, г 250 Габаритные размеры, мм 366×121×18 Комплект поставки Клавиатура

USB-приемник

Два элемента питания ААА

Руководство пользователя

Гарантийный талон Ссылка на сайт производителя www.harper.ru Цена на Harper KBTCH-155 на дату публикации обзора ≈2000

Внешний вид и функционирование

Поставляется клавиатура в небольшой коробке из гофрированного картона. Сверху изображен сам продукт и перечислены его особенности.

Снизу приведены основные характеристики и комплектация.

Корпус клавиатуры изготовлен из черного пластика с матовой поверхностью и без покрытия. Из такого же материала выполнены и клавиши. Согласно нашим измерениям, длина клавиатуры составляет 367 мм, глубина — 121 мм, максимальная высота от поверхности стола до клавиш равна 20 мм.

Корпус клиновидный, в передней части его высота равна 9,5 мм, а в дальней от пользователя она увеличивается до 17 мм, поэтому на горизонтальной поверхности стола клавиатура лежит с небольшим наклоном.

На нижней плоскости корпуса четыре резиновые ножки предотвращают ненужное скольжение клавиатуры.

Регулировки по высоте нет, но из-за небольшой высоты в такой регулировки нет никакой необходимости, поскольку когда запястья опираются на поверхность перед клавиатурой, то пальцами безо всякого напряжения можно достать даже до дальнего ряда функциональных клавиш.

В рабочем состоянии масса клавиатуры составляет всего 277 г. Углы скруглены. Переход сверху также имеет закругление, а переход от днища к краю вогнутый. Итогом такой массы и формы является то, что клавиатуру удобно удерживать за край на весу одной рукой и работать на ней второй.

Размеры большинства клавиш и шаг их расстановки близки к типичным для полноразмерных клавиатур, что облегчает привыкание к этой клавиатуре. В частности, ширина и высота алфавитно-цифровых клавиш составляют 16×15 мм при промежутке между клавишами сверху, снизу и с боков в 3 мм. Клавиши в самом верхнем ряду и курсорные имеют уменьшенную до 9 мм высоту. Над верхней плоскостью корпуса клавиши выступают на 2 мм.

Клавиатура, разумеется, мембранная. Ход клавиш составляет 2 мм, то есть они утапливаются заподлицо с плоскостью корпуса. Усилие нажатия равно примерно 65 г. В самом начале хода есть выраженное сопротивление, которое резко снижается в первой половине диапазона перемещения. В итоге присутствует четкое тактильное ощущение срабатывания клавиши. Однако в случае длинных клавиш при нажатии в области правого или левого края ощущение продавливания может не сопровождаться реальным срабатыванием клавиши, поэтому приходится стараться нажимать их по центру. При легком ударе пальцем по кнопкам есть негромкий звук дребезга, который тем слышнее, чем длиннее клавиша. Звук собственно от срабатывания клавиши относительно тихий.

Применяется усеченный набор клавиш, поэтому функции ряда клавиш из стандартного набора доступны при удерживании кнопки Fn. Блока с цифровыми клавишами нет, при необходимости их функции выполняют клавиши в правой части клавиатуры в режиме Num Lock, хотя трудно представить ситуацию, когда это кому-нибудь понадобится. Удерживание кнопки Fn наделяет часть функциональных клавиш мультимедийными функциями, правда громкость почему-то увеличивается клавишей F4, а уменьшается клавишей F5, которая расположена правее, так что логично было бы сделать наоборот.

Основные функции клавиш обозначены крупными контрастными белыми буквами и знаками. Значки и надписи дополнительных функций бледно-синие, неконтрастные, и часть из них мелковата. Нанесенные на клавиши обозначения и окантовка вокруг них бликуют, иногда это затрудняет работу не вслепую. Как для латинских, так и для кириллических букв применяется удобочитаемый прямой шрифт без засечек. Визуальное разделение букв на латинские и кириллические не вызывает никакого затруднения.

В правой части клавиатуры над тачпадом находятся три светодиодных индикатора. Индикаторы Num и Caps или не светятся, или светятся постоянно, неярко и бледно-синим. Крайний правый индикатор имеет красное свечение, он указывает на этап подключения к USB-приемнику или на низкий заряд элементов питания.

Область тачпада имеет в ширину 75 и в высоту 90 мм. Поверхность тачпада черная, матовая, слегка шершавая. В нижней части продавливание пластины тачпада вызывает срабатывание механических кнопок, соответствующих левой и правой кнопке мыши. При нажатии на эти области есть четкий тактильный отклик срабатывания и относительно громкий щелчок. Рабочая область координатного ввода равна примерно 65 на 65 мм. Легкий удар работает как нажатие на левую кнопку мыши. Поддерживается вертикальная и горизонтальная прокрутка двумя пальцами, а также изменение масштаба сведением и разведением двух пальцев. Есть заметная задержка между перемещением пальца по поверхности тачпада и фактическим перемещением курсора мыши, это слегка раздражает и замедляет работу.

Клавиатура работает по радиоинтерфейсу с частотой 2,4 ГГц. Применяется миниатюрный приемник USB, который можно хранить в самой клавиатуре в гнезде за крышкой батарейного отсека.

В этот отсек устанавливаются два элемента питания типа ААА.

Если клавиатуру не использовать, то через несколько минут она переходит в спящий режим. В этом режиме индикаторы не светятся и тачпад не работает (как координатный ввод, так и кнопки тачпада). Просыпается клавиатура при нажатии на любую кнопку, и это нажатие не пропадает, а передается на приемник как обычное нажатие на кнопку. Есть механический выключатель питания, который поможет сэкономить заряд или предотвратить случайное срабатывание клавиатуры, когда она не используется.

Тестирование показало, что клавиатура работает на расстоянии до приемника как минимум 9 метров. Работа данной клавиатуры проверялась при подключении к персональному компьютеру, а также к современному смарт-телевизору Samsung серии Q7C.

Выводы

Клавиатуру Harper KBTCH-155 можно использовать как для типичной работы за персональным компьютером, так и для удобного удаленного управления мультимедийным центром на основе ПК или смарт-телевизором. Тачпад на этой клавиатуре можно рассматривать как вспомогательное устройство координатного ввода, основным преимуществом которого является то, что он всегда под рукой. Если же требуется активная и точная работа с мышью, то лучше использовать более удобные манипуляторы. К достоинствам рассмотренной клавиатуры Harper можно отнести компактные размеры, небольшой вес, позволяющий держать ее на весу, стандартные размеры основных клавиш, комфортные тактильные ощущения при нажатии на клавиши, а также отличную дальность работы, составляющую как минимум 9 м. К недостаткам отнесем тесно придвинутые курсорные кнопки вверх и вниз, ощутимую задержку в работе тачпада и нечеткое срабатывание длинных клавиш при нажатии на край.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор беспроводной клавиатуры Harper KBTCH-155:

Наш видеообзор беспроводной клавиатуры Harper KBTCH-155 можно также посмотреть на iXBT.Video