Местное отделение Nikon do Brasil Ltda уточняет, что продолжит выполнять гарантийное обслуживание и оказывать техническую поддержку владельцам камер, объективов и других изделий Nikon.

Компания Nikon решила прекратить продажи своей продукции в Бразилии. Уточним, что единственным фирменным каналом продаж фототехники Nikon в этой стране является онлайновый магазин компании Nikon Store. Его закрытие намечено на 31 декабря 2017 года.

На прошлой неделе стало известно, что Nikon закроет китайскую фабрику, где производят компактные цифровые камеры . Текущая неделя принесла новое безрадостное сообщение, касающееся японского производителя фототехники.

Nikon прекращает продажи своей продукции в Бразилии

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