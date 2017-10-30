Nikon закроет китайскую фабрику, где производят компактные цифровые камеры

Как сообщает источник, компания Nikon планирует закрыть одну из своих фабрик в Китае, на которой производят компактные цифровые камеры. Причина крайне проста: спрос на такие устройства падает уже очень давно в виду распространения смартфонов и улучшения их камер.

На заводе в Цзянсу работает около 2500 человек. Там выпускаются цифровые компакты начального уровня и объективы для некоторых моделей зеркальных камер. Часть производства Nikon переведёт на аутсорсинг.

Источник также отмечает, что в Китае Nikon занимает 30% рынка камер. По итогам текущего финансового года, который для компании завершится в марте, Nikon рассчитывает реализовать около 4,8 млн компактных цифровых камер, что будет соответствовать спаду на 24%.

Цифровые компакты Nikon продолжит выпускать на фабриках в Японии и Таиланде.