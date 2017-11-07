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Китайские производители отгрузят почти 200 млн смартфонов в четвертом квартале 2017

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Теги: Huawei, Xiaomi

Источник: DigiTimes

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По оценке Digitimes Research, поставки смартфонов китайcких производителей в четвертом квартале этого года составят 199,1 млн единиц. По сравнению с предыдущим кварталом, когда было отгружено 179,2 млн смартфонов, рост поставок составит 11,1%.

В третьем квартале этого года поставки были на 20,8% больше, чем во втором, но на 0,4% меньше, чем было зафиксировано в третьем квартале прошлого года. Лидером была компания Huawei с результатом около 40 млн смартфонов. Второе место заняла Xiaomi Technology, которая отгрузила 23 млн смартфонов. В пятерке также оказались Oppo, Vivo и Lenovo.

Китайские производители отгрузят почти 200 млн смартфонов в четвертом квартале 2017

Дальнейшее увеличение продаж объясняют ростом спроса на внутреннем рынке, а также ежегодный сезон рождественских продаж, когда пользователи отправляются за подарками для себя и своих близких.

7 ноября 2017 Г.

13:34

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Китайские производители отгрузят почти 200 млн смартфонов в четвертом квартале 2017: В третьем квартале этого года поставки были на 20,8% больше, чем во втором, но на 0,4% меньше, чем было зафиксировано в третьем квартале прошлого года

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