Партнёр Apple намерен нарастить производственные мощности по выпуску смартфонов в Индии
Как сообщают источники, компания Wistron, которая занимается сборкой смартфонов iPhone в Индии, собирается расширить производственные мощности в этой стране.
Новая линия будет построена возле Бангалора. Её планируемая производственная мощность пока не называется. Также пока неизвестно, будут ли там выпускать только iPhone или же Wistron будет производить и устройства других брендов.
На данный момент компания в Индии выпускает только iPhone SE, как самый доступный из современных смартфонов Apple. Предполагается, что толчком к расширению стало удвоение выручки Apple в Индии. К сожалению, более подробными данными о продажах источник не поделился.
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7 ноября 2017 Г.
15:05
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