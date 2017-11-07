На данный момент компания в Индии выпускает только iPhone SE, как самый доступный из современных смартфонов Apple. Предполагается, что толчком к расширению стало удвоение выручки Apple в Индии. К сожалению, более подробными данными о продажах источник не поделился.

Новая линия будет построена возле Бангалора. Её планируемая производственная мощность пока не называется. Также пока неизвестно, будут ли там выпускать только iPhone или же Wistron будет производить и устройства других брендов.

Как сообщают источники, компания Wistron, которая занимается сборкой смартфонов iPhone в Индии, собирается расширить производственные мощности в этой стране.

Партнёр Apple намерен нарастить производственные мощности по выпуску смартфонов в Индии

Все новости за сегодня

Серия LiteOn CA3 включает твердотельные накопители типоразмера M.2 объемом до 1 ТБ: Твердотельные накопители LiteOn CA3 поддерживают NVMe

Из-за роста продаж умных часов Apple расширяет количество партнёров, занимающихся производством компонентов: Apple увеличивает количество поставщиков компонентов для Watch

Аналитики улучшают свои прогнозы относительно продаж консоли Xbox One X: До конца года Microsoft продаст 1-1,5 млн консолей Xbox One X

Files Go — первый доступный в Play Store файловый менеджер Google, больше похожий на продукт Apple: Файловый менеджер Google Files Go уже можно скачать

The Walt Disney Company может купить большую часть холдинга 21st Century Fox: Большая часть 21st Century Fox может перейти к The Walt Disney Company

Партнёр Apple намерен нарастить производственные мощности по выпуску смартфонов в Индии: Выручка Apple в Индии удвоилась

Китайские производители отгрузят почти 200 млн смартфонов в четвертом квартале 2017: В третьем квартале этого года поставки были на 20,8% больше, чем во втором, но на 0,4% меньше, чем было зафиксировано в третьем квартале прошлого года

Google Assistant научился распознавать музыку : Распознавание музыки при помощи Google Assistant работает примерно по тому же принципу, что в Shazam или SoundHound

Планшет Chuwi SurBook Mini оценен в $259: Продажи начнутся 13 ноября

Apple iPhone X — первый смартфон, заработавший более 100 баллов за качество фото у DxOMark: Apple iPhone X по версии DxOMark занял второе место после Pixel 2

В 2018 году ожидается выпуск двух смартфонов iPhone с дисплеями OLED и обновленными корпусами: Cейчас металлическая часть корпуса состоит из четырех частей, но в новых моделях iPhone количество деталей будет увеличено

Названа дата анонса смартфона OnePlus 5T: И даты начала продаж

Первый защищенный смартфон Xiaomi ожидается в 2018 году: Еще до выхода Xiaomi Mi6 поговаривали, что он может оказаться первым водонепроницаемым смартфоном компании

Характеристики смартфона Smartisan Nut Pro 2 стали известны до анонса: Он оснащен однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 660 и 64 ГБ флэш-памяти

Гибридные процессоры Intel получат GPU AMD с 1536 потоковыми процессорами и 4 ГБ памяти: Гибридные процессоры Intel Kaby Lake-G будут четырёхъядерными

Умные часы PowerWatch, которые не нужно заряжать, поступили в продажу: В PowerWatch используется технологию преобразования тепла человеческого тела в электрическую энергию

Складной электровелосипед Jolt eBike с запасом хода 80 км предлагается за $499: После выхода цена устройства составит 1999 долларов

Подделку WhatsApp в Google Play скачали более миллиона раз: Пользователи WhatsApp с уже установленным оригинальным приложением этих манипуляций не ощутили

Mac Pro 2010, Time Capsule и AirPort Extreme официально стали устаревшими : Около года назад стало известно, что компания Apple расформировала подразделение, задачей которого была разработка беспроводных маршрутизаторов

По прогнозу Digitimes Research, рынок серверов в 2018 году вырастет на 8,5%: Львиную долю поставок обеспечивают тайваньские производители

Nikon прекращает продажи своей продукции в Бразилии: Онлайновый магазин Nikon Store закроется 31 декабря 2017 года

Верховный суд отклонил апелляцию Samsung в патентном споре с Apple: Годы идут, сериал продолжается

Alibaba будет финансировать разработку процессоров для интернета вещей: Объектом для инвестиций выбрана компания C-Sky Microsystems

EOSRL берется за разработку дисплеев micro-LED в сотрудничестве с PlayNitride, Macroblock и Unimicron : Образцы панелей micro-LED большого размера должны быть готовы в первой половине 2018 года

Специалисты TechInsights подсчитали стоимость компонентов смартфона Apple iPhone X: Смартфон Apple iPhone X дороже модели iPhone 8, но приносит производителю больше прибыли

Специалисты DisplayMate назвали экран iPhone X «визуально неотличимым от идеала»: Экран iPhone X назвали лучшим на рынке

В Таиланде биометрическая проверка скоро станет обязательной для регистрации карточки SIM: Предусмотрено два варианта проверки при регистрации

Страховая компания SquareTrade назвала iPhone X «самым хрупким, самым дорогостоящим и самым дорогим в ремонте смартфоном iPhone»: Страховщики SquareTrade очень высоко оценили риск повреждений iPhone X

Док-станция Sonnet eGFX Breakaway Puck для создания внешней видеокарты доступна с адаптером Radeon RX 560: Док-станция Sonnet eGFX Breakaway Puck стоит 450 и 600 долларов