Из-за роста продаж умных часов Apple расширяет количество партнёров, занимающихся производством компонентов

Не секрет, что умные часы Apple Watch являются самыми продаваемыми на рынке. Это ещё интереснее, если вспомнить, что изначально продажи были далеки от хороших и длительное время аналитики фиксировали спад поставок.

Однако сейчас спад сменился весьма существенным ростом. Если ориентироваться на данные самой Apple, в прошлом квартале продажи выросли на 75% в годовом выражении.

Ресурс DigiTimes утверждает, что это подтолкнуло Apple расширить количество партнёров, занимающихся производством компонентов для часов. Пока точно известно, что к имеющимся присоединится Foxconn, которая займётся выпуском SiP для часов. Поставки продукции Foxconn стартуют уже в следующем квартале.

Также источник говорит о том, что в следующем году аналитики ожидают, что продажи Apple Watch достигнут минимум 25 млн.

Напомним, сегодня у нас вышел обзор модели Apple Watch Series 3.