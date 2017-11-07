Обзор Apple Watch Series 3: новая версия самых популярных умных часов

Наряду с новыми iPhone компания Apple обновила также линейку своих умных часов. Третье поколение Apple Watch не может похвастать радикальными усовершенствованиями, но радует дополнительными датчиками и режимами работы, а также обещает более гладкую работу благодаря новой SoC. Мы познакомились с часами и попользовались ими в реальной жизни. В этой статье — все подробности!

Прежде чем перейти к описанию новшеств и впечатлениям от использования Apple Watch Series 3, давайте разберемся с текущим модельным рядом Apple Watch.

Как мы помним, первые Apple Watch вышли в двух размерах (42 и 38 мм) и двух видах материалов: алюминиевые Apple Watch Sport со стеклом Ion-X и стальные Apple Watch с сапфировым стеклом. Помимо этого была еще элитная серия Apple Watch Edition, но ее можно не учитывать, поскольку часы за миллион — это совсем крошечный сегмент.

Когда год спустя производитель представил второе поколение часов, то там уже не было стальной версии, однако первое поколение по-прежнему оставалось в продаже во всем многообразии. И вот теперь, с выходом Apple Watch Series 3 было решено не запутывать покупателей окончательно и волевым решением ограничить выбор размером (42 или 38 мм), поколением (Series 1 или Series 3; часы Series 2 больше не представлены в Apple Store) и цветом (серебристый, золотистый, белый или темно-серый Space Gray).

Увы, теперь вы не можете купить часы с корпусом из нержавеющей стали и сапфировым стеклом, хотя это было действительно замечательное дизайнерское решение. Не можете вы и выбрать между Series 2 и Series 3. Зато цена Series 1 снизилась до 18 490 рублей, так что стратегия выбора предельно упростилась: хотите сэкономить — берете любую версию Series 1, хотите куда более широкую функциональность — Series 3. При этом в плане внешнего вида они практически не отличаются (за исключением цвета и ремешков, естественно).

Давайте изучим характеристики Apple Watch Series 3 и сравним их с двумя предыдущими поколениями.

Apple Watch Series 3 Apple Watch Series 2 Apple Watch Series 1 Экран прямоугольный, плоский, AMOLED, 1,5″, 272×340 (290 ppi) / 1,65″, 312×390 (304 ppi) Защита от воды (5 атм) от воды (5 атм) от брызг Ремешок съемный, кожаный/силиконовый/металлический/нейлоновый SoC (CPU) Apple S3, 2 ядра Apple S2, 2 ядра Apple S1P, 2 ядра Связь Wi-Fi, Bluetooth, GPS, LTE (опционально) Wi-Fi, Bluetooth, GPS Wi-Fi, Bluetooth Камера нет Микрофон, динамик есть Совместимость устройства на iOS 8.3 и новее Операционная система watchOS 4.0 watchOS 3.0 (доступно обновление до watchOS 4.0) watchOS 3.0 (доступно обновление до watchOS 4.0) Емкость батареи (мА·ч) 279 мА·ч 273 мА·ч 205 мА·ч Габариты (мм) 38,6×33,3×11,4 / 42,5×36,4×11,4 38,6×33,3×11,4 / 42,5×36,4×11,4 38,6×33,3×10,5 / 42,5×36,4×10,5 Масса (г) 42 / 53 25 / 30 25 / 28 Средняя цена (38 мм)* T-1732204347 T-14207066 T-14207064 Розничные предложения Apple Watch Series 3 (38 мм)* L-1732204347-5 Розничные предложения Apple Watch Series 3 (42 мм)* L-1732204394-5

* Цены и предложения приведены для моделей с алюминиевым корпусом и силиконовым ремешком

Конечно, по указанным характеристикам мало что можно сказать о новшествах Apple Watch Series 3, особенно по сравнению с Series 2. Apple не разглашает подробностей об однокристальных системах: не сообщается даже частота ядер CPU. Известно только, что во всех SoC их два, но в Series 3 самая производительная SoC.

Проверить какими-либо тестами мы это не можем, но традиционно разница будет ощущаться с выходом новых версий watchOS. Скажем, на самых первых Apple Watch новая watchOS 4 ощутимо подтормаживает.

Как мы видим, главное отличие — это потенциальная доступность версии с сотовой связью. Однако надо учесть, что в России такие варианты официально пока не продаются, поскольку наши операторы еще не поддерживают эту опцию в том виде, как это реализовано у Apple (через eSIM и с использованием одного номера с iPhone). Впрочем, думается, это дело времени.

Об остальных отличиях мы поговорим в этой статье.

Комплектация

Упаковка алюминиевой версии Apple Watch Series 3 выглядит так же, как у Apple Watch Series 2 и Apple Watch Sport первого поколения. Это вытянутый бокс из плотного картона.

Комплектация новинки идентична тому, что было у моделей предыдущих поколений: помимо самих часов это силиконовый ремешок (с запасной половинкой меньшего размера — чтобы можно было выбрать оптимальный для своей руки), зарядное устройство 5 В 1 А, USB-кабель с беспроводной зарядкой-таблеткой на конце и листовки с информацией для пользователя.

Зарядное устройство от новых Apple Watch в полной мере совместимо с Apple Watch Series 2 и Series 1. И наоборот. Следовательно, будут работать и аксессуары — например, удобная док-станция.

Дизайн

Внешностью новинка не отличается от предшественницы (Series 2). Это тот же алюминиевый прямоугольный корпус со скругленными углами и гранями, а также с двумя кнопками на правой стороне.

Одна из этих кнопок — продолговатая, другая — круглая, одновременно выполняющая функцию колесика, которое можно крутить (Digital Crown). Есть ощущение, что колесико прокручивается более гладко, а нажатия кнопок, наоборот, чуть более тугие. Но, во-первых, сравнить напрямую мы не можем, а во-вторых, если даже это так, то это плюс, поскольку должно было уменьшить вероятность случайных нажатий и упростить использование колесика.

Размер экрана остался прежним. У нас была версия 42 мм, в продаже также доступен вариант 38 мм. На тыльной стороне мы видим датчик сердечного ритма, кнопки для отсоединения ремешка. Круглая зона вокруг датчика — керамическая. На левой грани — отверстия динамика и микрофона.

Толщина новинки — такая же, как у Apple Watch Series 2, что на миллиметр больше, чем у первых Apple Watch и объясняется, видимо, усиленной влагозащитой и наличием более емкого аккумулятора. Впрочем, выглядят часы на руке не хуже модели первого поколения. Жаль только, что нет возможности выбрать версии из других материалов, но на это мы уже сетовали и повторяться не будем.

У сохранения габаритов есть один важный плюс: абсолютно все модели всех поколений Apple Watch, включая Series 3, полностью совместимы со всеми выпущенными ремешками. Учитывая, что некоторые из этих ремешков стоят дороже, чем сами часы (например, стальной блочный браслет), было бы просто несправедливо по отношению к людям, купившим их, изменить крепление ремешков в новом поколении часов.

При этом Apple продолжает расширять ассортимент ремешков. И об этом мы поговорим в следующем разделе статьи.

Ремешки 2017 года

За последние полгода Apple несколько раз расширяла линейку. Самое последнее обновление, приуроченное к выходу Apple Watch Series 3, стало, как и полагается, самым радикальным, но и среди весенне-летних моделей есть немало интересного. Мы успели с ними познакомиться и некоторыми даже попользовались в повседневной жизни.

Начнем с самой яркой новинки: нейлонового ремешка с липучкой. Apple последовательно расширяет типы застежек. К магнитным застежкам, классической пряжке, пряжке-бабочке и кнопке спортивного ремешка добавилось крепление с помощью липучки.

Здесь ремешок представляет собой сплошную ленту без разделения на половинки. К часам он крепится с помощью пластиковых блоков. А на руке фиксируется, соответственно, с помощью пяти липучек. Плюс этого варианта в том, что вы можете максимально гибко подогнать размер ремешка под свою руку — вплоть до миллиметра.

Сама поверхность ремешка выполнена из нейлоновых нитей разных цветов, это создает интересные оттенки: например, на фото представлен черный ремешок, но благодаря нитям других цветов (сложно даже разобрать, каких именно) получается необычное сочетание. На наш взгляд, этот ремешок хорошо подойдет под свитер или любую иную пушистую одежду осенне-зимнего типа.

Еще один новый ремешок — это вариация нейлоновых ремешков. Суть та же (крепление, застежка, сочетание нитей двух цветов), но само расположение нитей — иное, из-за чего рисунок получается сильно отличающимся от того, что было раньше.

К этому стоит прибавить весенне-летнюю коллекцию нейлоновых ремешков. В них сохраняется старый тип плетения, но меняется подход к цвету. Если раньше переплетенные нити двух цветов образовывали единое цветовое поле, то теперь есть и варианты с разноцветными полосами. Например, вариант на фото ниже Apple называет «желтая пыльца».

А пока мы смогли оценить в повседневной жизни три цветовых варианта: «красный», «голубое озеро» и «желтая пыльца» (помимо ранее описанного черного). Они подходят под одежду casual и предполагают наличие каких-то ярких элементов в одежде. В идеале — те же оттенки в других деталях одежды.

Так что для модников это, конечно, интересная задачка. Но заметим, что цвета не выглядят кричаще или пошло (например, «лесная ягода» гораздо более универсальный вариант, чем любые розовые ремешки иного типа). А «голубое озеро» — так и вовсе отличный вариант для джинсовой одежды.

Кроме того, заметим, что при долгом ношении на руке нейлоновые ремешки не вызывают никаких неприятных ощущений. Наоборот, со временем они принимают форму руки — как будто созданы специально для вас. Это приятно. И для тех, кто не планирует активное спортивное использование часов, нейлоновый ремешок — вполне удачная альтернатива силиконовому или ремешку Nike (стоимость их идентична — около 4000 рублей на момент написания статьи).

Это, конечно, летние решения. Однако и осенью они могут быть актуальны — хочется же сохранить летнее настроение, даже когда за окном мрак и слякоть.

Также появились новые цвета и для ремешков из других материалов. Причем вместе с цветом обновилась фактура поверхности, поэтому ремешки стали ощущаться иначе. Яркий пример — желтый кожаный ремешок с классической пряжкой.

Во-первых, он на самом деле трехцветный: внешний цвет — желтый, внутренняя поверхность — натурального (темно-бежевого) цвета, а края — серые. И во-вторых, кожа здесь более мягкая и эластичная, чем в случае с ремешком коричневого цвета и, тем более, черным (мы писали о них ранее). К тому же, как ни странно, отличается сама пряжка, хотя нельзя сказать, что в худшую или лучшую сторону. Просто она немного другая.

Что же касается самого цвета, то он немного более светлый и яркий, чем на фотографиях, без оранжевого отлива. И выглядит он очень здорово — дарит летнее настроение и становится отличным акцентом при ношении с нейтральной одеждой.

Кроме того, еще весной обычные спортивные ремешки появились в цветах «дымчато-голубой», «желтая пыльца» и «розовый фламинго», а наиболее широко обновилась линейка ремешков Nike. «Светло-фиолетовый/белый», «фиолетовая пыль/сливовая дымка», «голубая орбита/гамма-синий» и «обсидиан/черный» разнообразили прежний небогатый набор строгих оттенков.

Экран

Размер и разрешение экрана Apple Watch Series 3 по сравнению с первым и вторым поколениями не изменились. Часы доступны с двумя размерами дисплея: 38 мм и 42 мм. Соответственно, различается и их разрешение: 272×340 и 312×390 соответственно. У нас были часы с диагональю экрана 42 мм и разрешением экрана 312×390.

Мы провели подробную экспертизу экрана с использованием измерительных приборов. Ниже — заключение редактора разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексея Кудрявцева.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде устойчивой к появлению царапин стеклянной пластины с зеркально-гладкой изогнутой к краям поверхностью. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие, (эффективное, немного лучше, чем у Google Nexus 7 (2013)), поэтому следы от пальцев удаляются существенно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла. Судя по отражению объектов, антибликовые свойства экрана чуть лучше, чем у экрана Google Nexus 7 2013. Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность:

Экран у Apple Watch Series 2 немного темнее (яркость по фотографиям 105 против 113 у Nexus 7). Двоение отражения отсутствует, это свидетельствует о том, что между слоями экрана нет воздушного промежутка. При выводе белого поля во весь экран максимальное зарегистрированное нами значение яркости составило около 650 кд/м² (с яркой подсветкой в экран), минимальное — 60 кд/м² (первая ступень регулировки, освещение в офисе).

Здесь стоит оговориться: Apple обещает яркость до 1000 кд/м², но проверить это невозможно, потому что при измерении яркости частично перекрывается датчик освещенности и яркость автоматически снижается, а отключить этот параметр невозможно. Так что подтвердить обещанные производителем цифры мы не смогли, но оснований не доверять Apple у нас нет.

Как уже было сказано, автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности работает всегда. Пользователь может только вносить коррективы в работу этой функции, выбирая один из трех уровней. На любом уровне яркости есть модуляция с частотой 60 Гц, но амплитуда ее небольшая, поэтому мерцания не видно. Графики зависимости яркости (вертикальная ось) от времени (горизонтальная ось) иллюстрируют изложенное выше:

В этом экране используется матрица AMOLED — активная матрица на органических светодиодах. Полноцветное изображение создается с помощью субпикселей трех цветов — красного (R), зеленого (G) и синего (B) в равном количестве, что подтверждается фрагментом микрофотографии:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Спектры типичны для OLED — области первичных цветов хорошо разделены и имеют вид относительно узких пиков:

Однако есть и перекрестное подмешивание компонент (программным способом), поэтому охват не чрезмерно широкий, а скорректирован до границ sRGB:

Соответственно и типичные изображения (с охватом sRGB) на экране часов Apple Watch имеют естественную насыщенность. К сожалению, цветовые профили не поддерживаются (или не передаются при копировании изображений на часы), поэтому даже изображения с широким цветовым охватом все равно отображаются как sRGB. Цветовая температура белого и серого поля равна примерно 7350 К, а отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) — 4,4-4,7 единицы. Цветовой баланс хороший. Черный цвет — просто черный под любыми углами. Он настолько черный, что параметр контрастности в данном случае неприменим. При перпендикулярном взгляде равномерность белого поля отличная. Экран характеризуется великолепными углами обзора с гораздо меньшим падением яркости при взгляде на экран под углом в сравнении с ЖК-экранами, однако под большими углами белый заметно уходит в синеву. В целом, качество экрана Apple Watch очень высокое.

Новые возможности

Часы поставляются с предустановленной операционной системой watchOS 4.0. О ее основных новшествах вы можете прочесть в отдельной статье, причем сказанное там справедливо для всех поколений часов Apple Watch. Напомним, что даже самое первое поколение совместимо с новейшей ОС. Здесь же мы рассмотрим те функции и особенности, которые касаются только Apple Watch Series 3 и недоступны на более старых моделях.

Итак, пожалуй, главное новшество Apple Watch Series 3, не считая LTE-связи, пока недоступной для российских пользователей, это постоянный и довольно глубокий мониторинг сердечной деятельности. Как совершенно справедливо отмечают в Apple, сердечно-сосудистые заболевания сегодня являются одними из основных причин смертности, особенно среди мужчин. Причем их опасность в том, что довольно долго человек, уже будучи нездоровым, может не чувствовать никакого дискомфорта и, следовательно, не предпринимает никаких мер для предотвращения инфаркта или тому подобных вещей.

Кроме того, регулярная диспансеризация в России по-прежнему не налажена, а получение справок о здоровье — не более чем формальность. Да и как-то не принято у нас идти без каких-либо жалоб и проверять сердце. Поэтому важность постоянного мониторинга работы сердца сложно переоценить. Понятно, что с диагностикой в медицинских центрах и с использованием профессиональной аппаратуры это сравнить нельзя, и глупо ожидать, что часы тут же поставят нам диагноз (хотя, кто знает, может быть лет через 10 доживем и до этого). Но Apple Watch Series 3 могут вас предупредить, если заметят проблемы с сердечным ритмом. И даже если это ошибка, лучше перестраховаться.

Итак, давайте подробнее изучим, как это происходит.

Пока вы носите Apple Watch Series 3, часы автоматически измеряют ваш пульс каждые несколько минут. При этом они соотносят полученную информацию с вашей текущей активностью (о которой, понятное дело, сообщают другие датчики — акселерометр и гироскоп), и если в течение 10 минут вы сидели на месте, но при этом пульс превышал заданный порог (по умолчанию это 120 ударов с минуту), часы предупредят вас.

Посмотреть или изменить настройки можно в приложении Watch на iPhone, зайдя в раздел «Пульс».

Кроме того, часы измеряют вариабельность сердечного ритма, то есть различие времени между двумя ударами пульса. Этот показатель должен быть небольшим.

Все сведения о наблюдениях за вашим сердцем автоматически экспортируются в приложение «Здоровье». Там в наглядной форме вы можете увидеть, до каких значений и когда поднимался ваш пульс, какой был средний пульс за определенный отрезок времени и прочую полезную информацию.

Фактически, из бытовых непрофессиональных устройств Apple Watch Series 3 сейчас собирает и предоставляет максимум информации о работе сердца. Причем, что важно, безо всяких усилий пользователя. То есть вам не надо запускать измерения, потом что-то делать с результатами и т. п. Вы просто носите часы — а потом видите все результаты в приложении на iPhone.

Еще одно новшество Apple Watch Series 3 — появление альтиметра. Благодаря ему часы могут измерять количество пройденных этажей и вообще фиксировать ваши поднятия и спуски. Отметим, что при повседневном использовании ту же информацию может собирать и iPhone — причем в приложении «Здоровье» именно iPhone указан как приоритетный источник. Но, например, в походе или при занятиях спортом часы будут явно более удобным инструментом.

И последнее новшество, доступное только на Apple Watch Series 3: Siri теперь может разговаривать через динамик часов (причем звук довольно чистый и громкий) или через наушники AirPods. Производитель утверждает, что это стало возможно благодаря новому, более производительному процессору. Конечно, трудно назвать это важной инновацией, но в определенных ситуациях она действительно может оказаться полезной.

Все остальные нововведения относятся сугубо к программной части, поэтому о них вы можете узнать из статьи про watchOS 4.

Автономная работа

Как и прежде, у нас нет инструментов, позволяющих сколько-нибудь точно протестировать продолжительность автономной работы Apple Watch Series 3 — только субъективные впечатления. Но если опираться на них, получается, что Apple провела действительно большую работу, и три дня работы без подзарядки — уже вполне реальность для ее часов.

Заметим, что первые Apple Watch, обновленные до watchOS 4.0, работали у нас не больше двух дней. Так что положительная динамика налицо. Конечно, чем более интенсивно вы будете использовать часы, тем быстрее они будут разряжаться, но если использовать Series 3 исключительно для уведомлений и просмотра времени, то можно смело рассчитывать на три дня.

Выводы

Если говорить о версии без LTE, то Apple Watch Series 3 — довольно скромное обновление. Подавляющее большинство новшеств, о которых сообщает производитель, связано с watchOS 4, а не с часами как таковыми. Поэтому если у вас Apple Watch Series 2, то резона обновляться, несомненно, нет. Если же вы владелец Apple Watch Series 1, то все зависит от того, нужны ли вам те новшества, которые мы отмечали в Series 2, и не тормозят ли часы с watchOS 4. У самого первого поколения (которое, напомним, функционально было идентично Series 1, но с вдвое более медленной SoC) подтормаживания и «задумчивости» были. Так что если у вас самые первые Apple Watch, то обновиться стоит, а если Series 1 — надо еще хорошо подумать.

Пожалуй, главная особенность Apple Watch Series 3 — серьезный мониторинг сердечной деятельности. И это, пожалуй, важный аргумент, особенно если вы мужчина за 40. Но главное — это очень продуктивный сигнал всей индустрии и попытка ответа на так и остающийся актуальным вопрос: зачем же нам вообще умные часы?

Другие новшества — появление альтиметра и возможности голосового ответа Siri — вряд ли можно считать действительно весомыми. Но, строго говоря, Apple и не предлагает сравнивать Series 3 и Series 2. В официальном магазине теперь продаются только Series 3 и Series 1, так что третье поколение как раз и пришло на смену второму, переняв все его особенности (влагозащиту, GPS) и добавив несколько своих. Наверное, для обозревателей и техногиков это скучноватая ситуация, хотелось бы, чтобы Series 3 были более серьезным шагом вперед. Но, с другой стороны, нельзя не порадоваться, что Apple развивает не только аппаратную часть, но и программную, и новшествами watchOS 4 могут воспользоваться даже обладатели моделей предыдущих поколений.

Из той же оперы — и новые ремешки, коих множество (если считать все, выпущенные после Apple Watch Series 2). Они, как и операционная система, подходят абсолютно для всех моделей Apple Watch, когда-либо выпущенных. И за это даже можно простить отсутствие обновления дизайна часов. Да, опять-таки, скучновато, но зато полная совместимость со всеми существующими ремешками. Apple явно стремится донести до сомневающихся мысль: покупайте наши часы сейчас, они будут актуальны еще долго. А чтобы облегчить им принятие такого решения, производитель снизил цены на Series 1, так что порог входа в «клуб обладателей Apple Watch» стал низким, как никогда.