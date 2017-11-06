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Стало известно, когда начнется строительство фабрики TSMC, рассчитанной на нормы 3 нм

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Теги: TSMC

Источник: Digitimes

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Месяц назад было объявлено, что основатель и глава TSMC собирается на пенсию. Произойдет это в июне будущего года, а пока Моррис Чанг (Morris Chang) принял участие в мероприятии, в ходе которого он коснулся планов строительства фабрики, рассчитанной на нормы 3 нм.

Предприятие разместится в научном парке Tainan Science Park на юге Тайваня

Как стало известно в конце сентября, предприятие разместится в научном парке Tainan Science Park на юге Тайваня. Проект оценивается в 15-20 млрд долларов.

По словам гендиректора компании, строительство фабрики начнется в 2020 году.

Напомним, в упомянутом парке уже находится производственный комплекс TSMC. Предполагается, что это позволит новому производству выиграть за счет наличия инфраструктуры и налаженной цепочки поставок.

6 ноября 2017 Г.

16:18

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Аналитики Digitimes Research ожидают, что в этом квартале поставки планшетов вырастут: Рост по сравнению с третьим кварталом прогнозируется на 7,8%

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