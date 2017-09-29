В TSMC определились с местом для фабрики, где планируется освоить нормы 3 нм

На сайте компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), являющейся крупнейшим в мире контрактным производителем полупроводниковой продукции, сегодня появилось лаконичное сообщение, касающееся выпуска этой продукции по нормам 3 нм.

В сообщении сказано, что новое предприятие, где планируется освоить нормы 3 нм, разместится в научном парке Tainan Science Park. По словам производителя, решение о месте размещения фабрики принято после «тщательной оценки». Предполагается, что такой выбор места позволит «полностью воспользоваться» преимуществом того, что в парке уже находится производственный комплекс TSMC и налажена цепочка поставок.

В TSMC выразили благодарность государству за готовность решать вопросы, связанные с выделением земли, водо- и энергоснабжением, а также с охраной окружающей среды.

Предварительная информация о намерении TSMC построить предприятие, которому предстоит освоить нормы 3 нм, появилась в декабре прошлого года.