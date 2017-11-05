Некоторые пользователи iPhone X столкнулись с проблемами при активации смартфонов

Как сообщает издание MacRumors, некоторые пользователи iPhone X столкнулись с проблемами при активации смартфонов. Речь идет об американских владельцах iPhone X, которые пытались зарегистрироваться в сетях мобильных операторов Verizon и AT&T.

Согласно сообщениям очевидцев, процесс активации может занимать длительное время, после чего появляется сообщение об ошибке. Многие смогли устранить ошибку спустя несколько попыток.

После появления данной информации уже последовало официальное заявление от представителя AT&T: «Некоторые наши клиенты столкнулись с задержкой при активации iPhone X. Проблема уже устранена».

Представители Verizon также заявили, что пользователи, купившие iPhone X с привязкой к этому оператору, не испытывают проблем с активацией устройств.

Возможно, проблема возникала из-за большого количество новых пользователей, которые одновременно пытались зарегистрироваться в сети.