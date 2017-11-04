Logitech представила клавиатуру и ПО Bridge для виртуальной реальности

Компания Logitech анонсировала набор средств для разработчиков Bridge, который позволит создателям контента проще решать проблему ввода текста в виртуальной реальности.

Комплект состоит из игровой клавиатуры Logitech G с зафиксированным на ней трекером Vive Tracker, а также соответствующее программное обеспечение.

Цена комплекта в итоге должна составить около 150 долларов, однако на начальной стадии Logitech планирует разослать всего 50 комплектов избранным разработчикам, которые займутся созданием соответствующих приложений.

«Неважно, делаете ли вы в виртуальной реальности какой-то проект, просто просматриваете контент в браузере, иногда возникает необходимость ввода текста. Logitech упрощает использование клавиатуры в виртуальной реальности. При помощи Bridge вы будете видеть клавиатуру, свои руки и вводить текст, не снимая шлем».

Прием заявок от разработчиков продлится до 16 ноября.