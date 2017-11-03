Неясно, была ли система по какой-то причине повреждена или же отсутствовала изначально, но такого мы ранее не встречали. В обоих известных случаях Google без проблем заменила лишённые души Android смартфоны, но сам факт наличия ещё и таких проблем, к сожалению, заставляет задуматься о том, что и Google, и её партнёры недостаточно ответственно подошли к запуску новых устройств. И это при том, что с первым поколением Pixel такого количества проблем не было.

Правда, пополнился весьма и весьма оригинально. Несколько человек, купивших Pixel 2 XL, не обнаружили в нём операционной системы! Вместо загрузки ОС при первом включении их приветствовала надпись «Can’t find valid operating system. The device will not start», указывающая на то, что устройство не нашло операционной системы и не может работать.

Только мы успели написать о том, что Google грозит коллективный иск за проблемы со смартфонами Pixel второго поколения, как стало известно, что список этих самых проблем пополнился.

Все новости за сегодня

Доход известного разработчика технологий и материалов OLED за год удвоился: Компания Universal Display Corporation (UDC) отчиталась за второй квартал 2017 года

Начались продажи переходников Viltrox EF-E II для объективов Canon EF и камер формата APS-C с креплением Sony E: Переходник Viltrox EF-E II стоит $188

Разобрав iPhone X, специалисты iFixit нашли в нём сдвоенный аккумулятор и двухслойную печатную плату: iPhone X заработал у iFixit шесть баллов

Начат прием предварительных заказов на водоблоки Heatkiller IV Waterblocks для процессоров AMD Threadripper: Водоблоки Heatkiller IV Waterblocks предложены в трех разновидностях

Некоторые покупатели смартфонов Google Pixel 2 XL получили аппараты без... операционной системы: При покупке Google Pixel 2 XL есть шанс заполучить смартфон без ОС

Lenovo покупает контрольный пакет предприятия Fujitsu, выпускающего ПК: Fujitsu, Lenovo и DBJ формируют совместное предприятие по выпуску ПК

Компания GoPro отчиталась за третий квартал 2017 года, отметив рост выручки на 37%: Чистая прибыль GoPro за квартал составила 14,7 млн долларов

Опрос показал, что iOS 11 снизила скорость работы ранее выпущенных смартфонов iPhone: Лишь 22,85% человек, принявших участие в опросе, заявили, что их смартфоны работают после обновления так же хорошо, как и раньше

На Amazon смартфоны iPhone X продают по цене несколько тысяч долларов: Специально для решительно настроенных фанатов, которые не испытывают нехватки финансов и готовы порадовать себя любой ценой, сегодня активизировались перекупщики

Платформа для IoT и беспроводного подключения Libre Wireless Technologies MAVID поддерживает голосовой интерфейс: К достоинствам MAVID отнесены маленькие размеры и низкое энергопотребление

Apple увеличила темпы производства iPhone X, период ожидания при оформлении заказа снизился до 3-4 недель: Последние недели Apple активно старается нарастить темпы производства и, судя по всему, компании это неплохо удается

Продажи Apple Watch увеличились на 75% за последний год: Третий квартал подряд рост продаж часов Apple составляет более 50%

После четырехлетнего перерыва флагман HTC вновь получит сдвоенную камеру: В 2018 году HTC выпустит 6 смартфонов

Серия блоков питания BitFenix Formula Gold включает модели мощностью от 450 до 750 Вт: К достоинствам блоков питания Formula Gold производитель относит низкий уровень шума

По данным Counterpoint, в третьем квартале Huawei было далеко до Apple, но темпы роста китайской компании в пять раз выше: Counterpoint оценили рынок смартфонов в третьем квартале 2017 года

На новом изображении смартфон Xiaomi Redmi 5 Plus выглядит еще более интересно: Несмотря на заметные рамки по всем сторонам дисплея устройство выглядит очень современно и кажется относящимся к премиальному сегменту

По прогнозу DRAMeXchange, в 2018 году выпуск памяти DRAM увеличится на 22,5%: В 2017 году выпуск памяти DRAM увеличился на 19,5%

Смартфон iPhone X Tesla оснащен солнечной батареей : Цена новинки составляет 259 тыс. руб

Новый iPhone сохранит конфигурацию пластиковых линз в основной камере, считает KGI: Переход от дизайна 6P к 7P или 2G3P принесет лишь незначительные улучшения в качестве картинки, но при этом возникнет риск нехватки комплектующих для новых смартфонов

Представлен смартфон HTC U11 Life: Цена новинка в США составляет 349 долларов

Смартфон HTC U11+ при других обстоятельствах мог выйти под именем Google Pixel 2 XL: HTC U11+ — это потенциальный Pixel 2 XL под именем Muskie

Опубликован отчет Motorola Solutions за третий квартал 2017 года: Выручка Motorola Solutions за отчетный период составила 1,645 млрд долларов

Опубликованы изображения 3D-карты Radeon RX Vega собственной разработки XFX : Конструкция карты включает систему охлаждения с высоким радиатором и двумя вентиляторами

Lenovo отчиталась за второй квартал 2017/18 финансового года: Доход Lenovo за отчетный период достиг 11,8 млрд долларов, убытки сменились прибылью

Google рискует столкнуться с коллективным иском касательно проблем с новыми смартфонами Pixel: Girard Gibbs ищет недовольных владельцев смартфонов Pixel 2 для создания коллективного иска

Несмотря на безопасность технологии Face ID в iPhone X, данные с камеры TrueDepth смогут получить все желающие разработчики ПО: Apple разрешает разработчикам использовать данные с камеры TrueDepth

Apple отчиталась о росте всех финансовых показателей, но продажи смартфонов увеличились лишь на 3%: Apple отчиталась за 2017 финансовый год

Samsung уже запустила бета-тестирование версии Android 8.0 для Galaxy S8 и S8+: Пользователи Galaxy S8 и S8+ в некоторых странах уже могут установить бета-версию Android Oreo