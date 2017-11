Некоторые покупатели смартфонов Google Pixel 2 XL получили аппараты без... операционной системы

Только мы успели написать о том, что Google грозит коллективный иск за проблемы со смартфонами Pixel второго поколения, как стало известно, что список этих самых проблем пополнился.

Правда, пополнился весьма и весьма оригинально. Несколько человек, купивших Pixel 2 XL, не обнаружили в нём операционной системы! Вместо загрузки ОС при первом включении их приветствовала надпись «Can’t find valid operating system. The device will not start», указывающая на то, что устройство не нашло операционной системы и не может работать.