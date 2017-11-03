Lenovo покупает контрольный пакет предприятия Fujitsu, выпускающего ПК

Компания Fujitsu суммарно получит 28 млрд иен (25,5 млрд иен от Lenovo и 2,5 млрд иен — от DBJ). Завершение сделки ожидается в первом квартале 2018 финансового года.

По условиям достигнутого соглашения, Fujitsu продаст 51% своей дочерней компании Fujitsu Client Computing Limited (FCCL) компании Lenovo и 5% — DBJ. После завершения этой операции FCCL станет совместным предприятием, принадлежащим Fujitsu, Lenovo и DBJ. Совместное предприятие сохранит руководителя и название Fujitsu Client Computing Limited. Его продукция будет продаваться под маркой Fujitsu.

Компании Fujitsu и Lenovo, а также банк Development Bank of Japan (DBJ) объявили о «стратегическом сотрудничестве». Формой сотрудничество выбрано создание совместного предприятия. Оно будет заниматься разработкой, проектированием, производством и сбытом «клиентских вычислительных устройств» (Client Computing Devices, CCD). Проще говоря, персональных компьютеров.

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