Google рискует столкнуться с коллективным иском касательно проблем с новыми смартфонами Pixel

Как известно, запуск смартфонов Google Pixel второго поколения не прошёл гладко. Старшая модель получила не самый удачный экран LG POLED, на который достаточно много жалоб, а у младшей обнаружились проблемы с динамиком.

Это решила использовать в своих целях юридическая фирма Girard Gibbs. Она ищет владельцев Pixel 2 и Pixel 2 XL, аппараты которых имеют те или иные достаточно серьёзные проблемы, для создания коллективного иска. Несомненно, компания делает это для получения собственной выгоды, но такие иски полезны и обычным пользователям. Во-первых, непосредственные владельцы проблемных устройств в случае успеха получают компенсацию, во-вторых, производители стараются тщательнее проверять устройства перед запуском в продажу, дабы избежать подобных ситуаций.

Как бы там ни было, владельцы новинок Google, столкнувшиеся с проблемами, могут заполнить соответствующую форму на сайте Girard Gibbs. Стоит отметить, что именно эта фирма в своё время занималась коллективными исками к LG и Motorola, так что у неё имеется опыт в таких делах.