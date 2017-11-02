Показать все

Google рискует столкнуться с коллективным иском касательно проблем с новыми смартфонами Pixel

Ctrl

Теги: Google

Источник: Girard Gibbs

1174

Как известно, запуск смартфонов Google Pixel второго поколения не прошёл гладко. Старшая модель получила не самый удачный экран LG POLED, на который достаточно много жалоб, а у младшей обнаружились проблемы с динамиком.

Это решила использовать в своих целях юридическая фирма Girard Gibbs. Она ищет владельцев Pixel 2 и Pixel 2 XL, аппараты которых имеют те или иные достаточно серьёзные проблемы, для создания коллективного иска. Несомненно, компания делает это для получения собственной выгоды, но такие иски полезны и обычным пользователям. Во-первых, непосредственные владельцы проблемных устройств в случае успеха получают компенсацию, во-вторых, производители стараются тщательнее проверять устройства перед запуском в продажу, дабы избежать подобных ситуаций.

Girard Gibbs ищет недовольных владельцев смартфонов Pixel 2 для создания коллективного иска

Как бы там ни было, владельцы новинок Google, столкнувшиеся с проблемами, могут заполнить соответствующую форму на сайте Girard Gibbs. Стоит отметить, что именно эта фирма в своё время занималась коллективными исками к LG и Motorola, так что у неё имеется опыт в таких делах.

3 ноября 2017 Г.

08:30

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Google рискует столкнуться с коллективным иском касательно проблем с новыми смартфонами Pixel: Girard Gibbs ищет недовольных владельцев смартфонов Pixel 2 для создания коллективного иска

Несмотря на безопасность технологии Face ID в iPhone X, данные с камеры TrueDepth смогут получить все желающие разработчики ПО: Apple разрешает разработчикам использовать данные с камеры TrueDepth 4

Apple отчиталась о росте всех финансовых показателей, но продажи смартфонов увеличились лишь на 3%: Apple отчиталась за 2017 финансовый год5

Samsung уже запустила бета-тестирование версии Android 8.0 для Galaxy S8 и S8+: Пользователи Galaxy S8 и S8+ в некоторых странах уже могут установить бета-версию Android Oreo2

Опубликованы результаты теста производительности 3D-карты Asus GeForce GTX 1070 Ti Strix : Превосходство над референсным образцом GeForce GTX 1070 Ti является символическим12

Renesas отчиталась за третий квартал 2017 года: за год продажи выросли на 28%: Выручка в денежном выражении превысила 1,71 млрд долларов2

Tesla завершила квартал рекордными убытками и отложила поставки седанов Model 3: В компании делают ставку на вертикальную интеграцию и тратят по 1 млрд долларов за квартал39

Qualcomm считает, что Apple использовала доступ к программному обеспечению её модемов для помощи Intel: Qualcomm обвиняет Apple в нарушении контракта 11

Обновление ПО для камеры Yi M1 повышает скорость автоматической фокусировки и точность замера экспозции: Прошивка доступна на сайте производителя2

997
1318

iXBT TV

  • Обзор видеокамеры Canon XF405: съемка 4K-видео с высокой частотой кадров

  • Домашние роботы, поющие автомобили, беззеркалка нового поколения

  • Обзор бюджетных SSD-накопителей серии Plextor S3

  • Обзор модулей памяти DDR4 GoodRAM IRDM

  • Cкладной смартфон с двумя экранами, ноутбуки для профессионалов

  • Обзор комплекта для сборки компактного игрового ПК Corsair Bulldog 2.0

  • Обзор беззеркальной фотокамеры Fujifilm X-A3 формата APS-C со сменными объективами

  • Обзор беззеркальной фотокамеры Fujifilm X-A10 формата APS-C со сменными объективами

  • Планшеты для подводного чтения, дешевый безрамочный смартфон и автономная VR-гарнитура

  • Обзор 3D-принтера Funtastique Evo: дешевая, но вполне функциональная DIY-модель

  • Обзор робота-пылесоса Polaris PVCR 0920WV Rufer с функцией влажной протирки полов

  • Новинки Google на любой вкус: Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixelbook, Clip, Home Mini и Max

1212

Теги

Календарь

ноябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Рекомендуем почитать

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2017.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017