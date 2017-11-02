Третий квартал 2017 года оказался для Fitbit убыточным

Компания Fitbit опубликовала отчет за третий квартал 2017 года.

С июля по сентябрь производитель, чье имя ассоциируется с браслетами для фитнеса, получил доход 392,5 млн долларов. Для сравнения: год назад компания выручила 503,8 млн долларов.

Валовая прибыль по сравнению с прошлым годом тоже уменьшилась — с 47,8% до 44,5%. Чистая прибыль, год назад составившая 26,1 млн долларов, и вовсе сменилась чистыми убытками в размере 113,4 млн долларов.

В пресс-релизе, который посвящен результатам квартала, сказано, что за три месяца компания продала 3,6 млн устройств. Это заметно меньше прошлогодних 5,3 млн. При этом продажи в США принесли компании 244 млн долларов, в регионе EMEA — 89 млн долларов, в регионе APAC — 34 млн долларов, в Северной и Южной Америке (исключая США) — 25 млн долларов.

Устройства Fitbit Alta HR и Fitbit Ionic, представленные в этом году, обеспечили 32% выручки.