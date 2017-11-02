Hynix также намерена нарастить объёмы производства памяти DRAM посредством постройки новой фабрики в Китае

Не секрет, что на рынке памяти DRAM наблюдается дефицит и, как следствие, рост цен. Это обусловлено различными аспектами. Кроме прочего, нежеланием лидеров рынка наращивать производство, так как им выгоден рост цен.

Однако пару дней назад мы узнали, что Samsung рассматривает возможность всё-таки нарастить объёмы производства к концу следующего года. А вот теперь и Hynix якобы заявила о намерении сделать то же.

Источник утверждает, что компания недавно заключила сделку с властями китайского города Уси, чтобы построить там новую фабрику по выпуску памяти DRAM. Суммарный объём инвестиций оценивается в 8,6 млрд долларов. Данный завод сможет выпускать до 200 000 пластин в месяц. Правда, учитывая объёмы инвестиций, можно говорить об очень крупном заводе, так что вряд ли его запустят в ближайшее время.

На данный момент в городе Уси у Hynix уже есть фабрика, выпускающая 130 000 пластин ежемесячно, что составляет примерно половину всего объёма производства памяти DRAM этой компании.